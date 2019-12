Mitipi international unter den Top 100 InsurTechs

Zürich – Mitipi wurde von der Organisation Digital Insurance Agenda als eines von sieben Schweizer Startups unter die top 100 InsurTech Start-ups gewählt.

Mitipi ist weiterhin international unterwegs und wird gemeinsam mit Innosuisse und Switzerland Global Enterprise an der CES Messe in Las Vegas vom 7. – 10. Januar 2020, sich der digitalen Konsumgüterindustrie präsentieren.

Gründer Julian Stylianou erklärt, was das bedeutet: “Für uns ist diese Aufmerksamkeit sehr wichtig. Es gibt uns eine Orientierung wo wir stehen und bestätigt uns, dass unsere Botschaft ankommt. Wir freuen uns enorm über den Erfolg. An der CES wollen wir zusätzliche internationale Vertriebspartner zu finden. Kevin funktioniert sehr gut am Markt, aber wir müssen jetzt anfangen grösser zu denken und dafür brauchen wir Partner mit internationaler Kapazität.”

Top 100 InsurTech – Startups Liste: Hier gehts zu den Top 100

Mitipi