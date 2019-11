Montreux Noël feiert seinen 25. Geburtstag

Montreux – Märchenhaftes Dekor, 172 Kunsthandwerker und Markthändler, reich geschmückte Chalets und ein festlichgeselliges Ambiente, alles dem Genfersee-Ufer entlang: Seit nun 25 Jahren dürfen sich rund 550’000 Besucher auf einen der schönsten Weihnachtsmärkte Europas freuen.

Damit die Geburtstagsfeier gebührlich gefeiert wird, gibt es an

der 25. Ausgabe von Montreux Noël ein paar komplett neue

Veranstaltungen, u.a.:

• Am Sonntag, 8. Dezember ab 14 Uhr, fordert der «Santa’s

Run» Familien und Sportler aller Niveaus auf, einen Parcours

mit einfachen Hindernissen, die von vier regionalen

Sportclubs animiert werden, zu durchlaufen. Casino Barrière

veranstaltet ebenfalls ein Spiel. Verkleidet macht das Ganze

noch viel mehr Spass!

• Am Sonntag, 15. Dezember ab 10 Uhr, ist die Piste bei Les Avants bereit für alle verkleideten Teilnehmer des X-mas- Runs. Die mutigen Downhill-Rider können am Bahnhof Trikes mieten. Die Kinder nehmen im Riesenschlitten vom Weihnachtsmann Platz – etwas ruhiger, aber genau so lustig.

Wie bereits im Vorjahr, erstrecken sich die Chalets vom Marktplatz bis zum Montreux Music & Convention Centre. Ebenfalls im letzten Jahr hat Montreux Noël den ersten «gedeckten Markt unter freiem Himmel» lanciert. Unter einem fast 300 Meter langen Lichterdach spazieren die Besucher nicht nur geschützt, sondern in magischer Lichterstimmung durch den Markt. (Montreux Noel/mc/kbo)

Montreux Noël