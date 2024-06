Pure Inspiration und eine Premiere – das Montreux Jazz Festival rockt dieses Jahr auch auf dem See

Montreux-Vevey – Eine atemberaubende Seebühne für das Montreux Jazz Festival, die längst Tafel der Schweiz am StrEAT Food Festival von Vevey und La Tour-de-Peilz, Sonderausstellung der grössten Komiker des 20. Jahrhunderts in Chaplin’s World oder nächtlicher Zauber in den idyllischen Rebbergen – der Sommer an der Montreux-Riviera verspricht pure Inspiration.

StrEAT Food Festival: Die längste Tafel der Schweiz, 27.-30.6.2024

Montreux Jazz Festival: Neue Seebühne für Kravitz und Co, 5.-20.7.2024

Louis de Funès & Charlie Chaplin: Chaplin’s World, bis 1.9.2024

Lavaux by Night: Magischer Weingenuss, freitags/ samstags

StrEAT Food Festival: Dreissig Foodtrucks und die längste Tafel der Schweiz

27. bis 30. Juni verwandeln sich die malerischen Quais von Vevey und La Tour-de-Peilz in ein Schlemmerparadies: Das StrEAT-Food-Festival lädt Feinschmecker und Geniesser zu einem Super-Weekend ein. Umgeben von dreissig Foodtrucks können an der längsten Tafel der Schweiz, die sich über beeindruckende 300 Meter erstreckt, lokale und internationale Köstlichkeiten genossen werden. Ein Event, der nicht nur alle Sinne verwöhnt, sondern auch unvergessliche Momente verspricht!

Montreux Jazz Festival: Kravitz, Zucchero und Sting rocken auf der neuen Seebühne

Eine atemberaubende Seebühne mit Platz für 5500 Zuschauer und die Rückkehr ins Casino – die 58. Ausgabe des Montreux-Jazz-Festival vom 5. bis 20. Juli 2024 verspricht historisch zu werden. Headliners wie Duran Duran, Sting, Lenny Kravitz, Massive Attack, Diana Krall, Jamie Cullum, Kraftwerk, Alice Cooper, Deep Purple, James Arthur, Zucchero garantieren vor grandioser See- und Berg-Kulisse Hörgenuss vom Feinsten. Und wer es intimer mag – das Programm im Casino lässt die Grenzen zwischen Jazz, Afrobeats, Pop und Rap verschwimmen und erinnert an die goldenen Jahre des Casinos.

Louis de Funès & Charlie Chaplin: Sonderausstellung zu den zwei grössten Filmstars des 20. Jahrhunderts in der Chaplin’s World

Wer kennt nicht die beiden Filmikonen Charlie Chaplin und Louis de Funès? Mit ihren 230 Filmwerken haben sie ganze Generationen geprägt. In Chaplin’s World ist bis am 1.September 2024 in Kooperation mit dem Musée Louis de Funès (F) die Sonderausstellung «Gesten & Sprache» zu sehen, in der Leben und Schaffen sowie Parallelen der beiden grossartigen Komiker aufgearbeitet wird. Lachen erlaubt!

Lavaux by Night: magischer Weingenuss im UNESCO Welterbe

Ab dem 24. Mai 2024 präsentieren sich die Weinberge von St-Saphorin im Lavaux im nächtlichen Zauber. Immer freitags und samstags finden die «Nuits des Capites» statt. Nach der abendlichen Besichtigung des Weinguts Francey-Vins in Chexbres – selbstverständlich mit Begrüssungsgetränk – folgt ein 15-20-minütiger Spaziergang durch die Weinterrassen zu zwei stimmungsvoll beleuchteten Kapitellen. Dort werden in kleinen Gruppen 5 exquisite Weine degustiert, begleitet von regionalen Köstlichkeiten. Lavaux by Night – was für eine Magie!

Montreux Riviera – Pure Inspiration

Im Kanton Waadt, eine Stunde vom internationalen Flughafen Genf entfernt, liegt die Region Montreux Riviera. Sie erstreckt sich von Lutry bis nach Villeneuve. Das Mikroklima, die atemberaubenden Berglandschaften sowie der weitläufige Lac Léman ziehen seit jeher Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. Mit dem Weltkulturerbe Lavaux pflegt Montreux Riviera eine grosse Wein- und Gastronomiekultur. Aufgrund einer ausgezeichneten Hotellerie und eines Kongresszentrums ist Montreux Riviera bekannt für zahlreiche Festivals (z.B. Montreux Jazz Festival, Festival Images Vevey, Montreux Comedy) und auch als Austragungsort von bedeutenden Kongressen sowie wichtigen internationalen Zusammenkünften (Frankophonie-Gipfel (2010), der Syrien-Friedenskonferenz (2014)). www.montreuxriviera.com (Montreux Riviera/mc/ps)