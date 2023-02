Kulturelles Frühlingserwachen an der Montreux Riviera

Montreux – Während auf dem Rochers-de-Naye – dem Hausberg von Montreux und Vevey – noch Schnee liegt, kündigt sich am Ufer des Genfersees bereits der Frühling an. Ende April spriessen die ersten berühmten Narzissen und an der Montreux Riviera finden drei ganz besondere kulturelle Highlights statt.

Vevey: «The Freak» – Chaplin’s nie veröffentlichtes Werk

Die Chaplin’s World enthüllt endlich alle Geheimnisse hinter einer der faszinierendsten Geschichten von Charlie Chaplin: «The Freak». Auf die Leinwand schaffte es das letzte Filmprojekt des Genies aber nie. Chaplin starb, bevor er sein Unterfangen zu Ende führen konnte. Im Rahmen der Ausstellung «The Freak, die Geschichte eines Films» sind vom 11. Februar bis zum 23. September 2023 nie veröffentlichte Storyboards, Fotografien und Skizzen zu sehen. Zudem schlägt die Starlight Circus School im April zwei Wochen lang ihr Zelt im Park des Manoir des Bains auf und zeigt eine eigens für den Anlass kreierte Show.

Montreux: 50‘000 Polymanga-Fans werden erwartet

Noch ist das Programm der Polymanga geheim. Sicher ist aber jetzt schon, dass das Event am Osterwochenende allen eine Reise durch die fantastische Welt der japanischen Comics ermöglicht. Denn im 2M2C in Montreux warten neben über 50 geladenen Gästen aus dem Manga-Universum wieder jede Menge Konzerte, Projektionen, YouTubers, Tiktokers, mehr als zehn Videospiel-Turniere, ein Showroom, vier Cosplay-Paraden, Karaoke – und nicht zu vergessen: die grosse Einkaufsmeile. Tickets für den Event vom 7. bis zum 10. April kann man jetzt schon kaufen.

Cully: Jazz-Feuerwerk zum 40. Geburtstag

Cully wird vom 14. bis zum 22. April zum 40. Mal zur schillernden Festivalbühne. Beim Cully Jazz Festival finden im malerischen Dörfchen am Genfersee-Ufer fast 140 Gratiskonzerte statt. Den Auftakt zum Jubiläum macht der untrennbar mit dem Anlass verbundene Trompeter Erik Truffaz – und zwar mit einer Schweizer Premiere: «Roll & Clap» ist ein Projekt, in dem Truffaz einige der bekanntesten Musikstücke aus dem goldenen Zeitalter des Kinos wiederbelebt. Freuen darf man sich im Rahmen der Jubiläumsausgabe auch auf Acts wie Roman Nowka’s Hot 3 feat, Stephan Eicher, Barbara Hendricks oder Manu Katché. (mc/pg)