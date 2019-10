Neugegründetes Swiss Orchestra setzt auf Swissness

Zürich – Ein neuer Stern am Orchester-Himmel geht auf Tour und spielt in den etablierten Konzertsälen der Schweiz: Das Swiss Orchestra mit Music Director Lena-Lisa Wüstendörfer am Pult spielt im Oktober in Zürich, Bern, St. Gallen und Genf. Auf dem Programm stehen Werke der Schweizer Sinfonik, welche bekannten Komponisten der Weltliteratur ebenbürtig gegenüberstehen.

Die Zürcher Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer verschreibt sich der Schweizer Sinfonik. Konzept und Programm ihres neuen Orchesters ist die Kombination aus populären Werken grosser Komponisten, welchen unbekanntere aber qualitativ hervorragende sinfonische Werke von Schweizer Komponisten gegenüberstellt werden. So darf man auf aufregende Kombinationen gespannt sein: zum Beispiel den direkten Vergleich von Ludwig van Beethoven und dem Westschweizer Edouard Dupuy, die zeitgleich in der Epoche Klassik gelebt haben.

Homebase Schweiz

Das junge Orchester setzt sich aus Berufsmusikern im Alter zwischen 25 und 45 Jahren zusammen. Erstklassige Instrumentalisten aus angesehenen Sinfonie- oder Kammerformationen. Und das Swiss Orchestra hat bewusst die ganze Schweiz als Heimbasis und will mittelfristig alle vier Sprachregionen abdecken. So wird der Klangkörper immer auf Tour zu erleben sein. Gestartet wird im Oktober mit Konzerten in Zürich, Bern, St. Gallen und Genf. Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer beschäftigt sich seit ihrer Studienzeit mit Schweizer Sinfonik: „Das schweizerische Kulturgut der Sinfonik zu entdecken und neu zur Aufführung zu bringen, ist ein echtes Abenteuer.“

Oliver Schnyder als Solist

Mit dem Pianisten Oliver Schnyder konnte für die erste Tour ein versierter Schweizer Künstler gewonnen werden. Er interpretiert Beethovens Klavierkonzert Nr.4. Eine zweite Tour quer durch die Schweiz ist bereits für Frühling 2020 mit dem weltbekannten Schweizer Oboisten Heinz Holliger geplant. (padruttpr/mc/kbo)

Swiss Orchestra