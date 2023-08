Nobel Biocare: Bill Ryan wieder Berater für CEO Scala

Seine Nachfolge in der Region übernimmt der derzeitige COO Nordamerika, Melker Nilsson. Zudem wird Mike Thompson zum Senior Vice President & General Manager für den Raum Asien/Pazifik ernennt. Thompson war zuvor für den US-Pharmakonzern Pfizer tätig. Er tritt die Nachfolge von Tom Olsen an, der nun das Amt des Executive Vice President of Sales North America übernimmt. Jörg von Manger-Koenig übernimmt die neugeschaffene Funktion des Head of Legal & Compliance. Er soll für Rechts- und regulatorische Fragen sowie für die Qualitätssicherung zuständig sein. Alle treten ihre Positionen zum 1. Januar an. (awp/mc/ps/04)