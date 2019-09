OISTE Foundation und Zermatt Summit Foundation unterzeichnen die Anti-Illicit Trade Declaration

Über die Zermatt Summit Foundation

Seit 2010 findet in der Schweiz jährlich der Zermatter Gipfel statt. In erster Linie für die Zielgruppe Führungskräfte aus Wirtschaft / Finanzen und Unternehmer, in einem handlungsorientierten Dialog mit Entscheidungsträgern aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Bildung, Bildender Kunst, Architektur, Medizin, Spiritualität und dem öffentlichen Sektor. Das jährliche Konferenzprogramm des Zermatter Gipfels ist ein Katalysator, um zu inspirieren, Innovationen auszutauschen und neue Geschäftsentwicklungsmodelle in die Tat umzusetzen, wobei der Menschenwürde in unserer globalisierten Welt Vorrang eingeräumt wird. Weitere Informationen: http://www.zermattsummit.org