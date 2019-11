Raiffeisen: Kathrin Wehrli wird neues Mitglied der Geschäftsleitung

St.Gallen – Kathrin Wehrli (39) wird ab dem 1. März 2020 in der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz die Leitung des Departements Produkte & Investment Services übernehmen. Aktuell ist Kathrin Wehrli Head of Products & Services bei der Credit Suisse (Schweiz) AG.

„Mit Kathrin Wehrli konnte Raiffeisen Schweiz die vakante Position der Departementsleitung Produkte & Investment Services optimal besetzen“, schreibt die Genossenschaftsbank in einer Mitteilung vom Freitag. In ihrer aktuellen Funktion leitet Wehrli seit vier Jahren den Bereich Products & Services bei der Credit Suisse und ist für die Einführung, Bereitstellung und Verwaltung von Produkten verantwortlich. Zuvor war sie während sechs Jahren beim gleichen Unternehmen in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Leiterin des Bereichs Performance Management & Strategieentwicklung und Leiterin der Segmente und Angebote für private und vermögende Kunden in der Schweiz. Vorher war Kathrin Wehrli bei der Boston Consulting Group beschäftigt, wo sie während fünf Jahren als Strategieberaterin tätig war. Kathrin Wehrli verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschaft und Business Administration der Universität Lausanne.

Heinz Huber, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz, lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Mit Kathrin Wehrli konnten wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und versierte Spezialistin in den Bereichen Performance- und Produktmanagement für die Position gewinnen. Mit ihrer beruflichen Laufbahn, ihrem unternehmerischen Denken und ihrer Innovationskraft bringt Kathrin Wehrli beste Voraussetzungen mit, um die kundenorientierte Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen gezielt und erfolgreich voranzutreiben.» (Raiffeisen/mc/ps)