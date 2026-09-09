«Riesengrosse Wunderwelt Insekten»: Wenn kleine Tiere ganz gross herauskommen

Spreitenbach – Eine Neue Sonderausstellung in der Umwelt Arena Schweiz macht Biodiversität mit mehreren Metern grossen Insektenskulpturen sichtbar und verbindet Kunst, Erlebnis und Umweltbildung.

Sie bestäuben Pflanzen, zersetzen organisches Material, regulieren Populationen und dienen zahlreichen Tierarten als Nahrungsquelle: Insekten sind für funktionierende Ökosysteme unverzichtbar. Trotzdem werden die kleinen Tiere im Alltag oft kaum wahrgenommen. Die neue Sonderausstellung «Riesengrosse Wunderwelt Insekten», die bis am 28. März 2027 in der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach zu sehen ist, ändert die Perspektive – und macht aus kleinen Insekten eindrückliche Botschafter für die Biodiversität.

Fünf bis zu drei Meter hohe Insektenskulpturen aus einheimischem Holz holen die faszinierende Welt der Insekten ins Grossformat. Durch ihre monumentale Grösse ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich, wecken Neugier und laden dazu ein, genauer hinzuschauen. Die Ausstellung nutzt diese Faszination bewusst als Einstieg in die Umweltbildung: Besucher:innen und Schüler:innen erfahren, welche Aufgaben Insekten in unseren Ökosystemen übernehmen, welche Lebensräume sie benötigen und weshalb ihre Vielfalt für Mensch und Natur von grosser Bedeutung ist. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung auf, weshalb die Lebensräume vieler Insekten zunehmend unter Druck geraten.

Fünf Insekten – fünf ökologische Geschichten

Jede der fünf Skulpturen basiert auf einer einheimischen Insektenart und erzählt ihre eigene ökologische Geschichte: Der Grashüpfer verweist auf die Bedeutung von Wildpflanzen und artenreichen Wiesen. Der Schmetterling schlägt die Brücke vom Mittelland bis zum alpinen Raum.

Der Hirschkäfer zeigt die Bedeutung von Totholz als Lebensraum, der Marienkäfer steht als biologischer Helfer in Feld und Garten für natürliche Kreisläufe. Die Wildbiene wiederum lenkt den Blick auf die über 600 Wildbienenarten in der Schweiz und ihre wichtige Rolle bei der Bestäubung.

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Die bewusste Vergrösserung macht Formen, Strukturen und die Schönheit der Tiere sichtbar, die im Alltag leicht übersehen werden. Gleichzeitig vermittelt die Ausstellung Wissen nicht abstrakt, sondern über Staunen, Entdecken und Erleben. So werden die Rieseninsekten zu Botschaftern ihrer natürlichen Lebensräume und zeigen anschaulich, wie eng Artenvielfalt und intakte Ökosysteme miteinander verbunden sind.

Auch bei der Umsetzung spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle: Die Skulpturen werden aus einheimischem Holz gefertigt, ressourcenschonend konstruiert und können nach ihrem Einsatz weiterverwendet oder wiederverwertet werden.

Rieseninsekten drinnen und draussen

Eine der Skulpturen wird im Naturgarten vor der Umwelt Arena und gut sichtbar von der Strasse aus platziert. Ein weiteres Rieseninsekt begrüsst die Besucher :innen in der Eingangshalle. Die übrigen Skulpturen befinden sich im Sonderausstellungsraum und nehmen dort Bezug auf unterschiedliche Lebensräume der Insekten.

Informationstafeln vermitteln Wissenswertes zu Lebensweise, Verbreitung, Bedürfnissen und ökologischer Bedeutung der einzelnen Arten. Eine Medienstation dokumentiert die Entstehung der grossformatigen Kunstwerke, weitere Inhalte werden in einer Vitrine vertieft.

Am 23. Januar 2027 ergänzt ein Fachvortrag mit einer Fachperson von Pro Natura zum Thema Insekten und ihre Bedeutung die Ausstellung. (Umwelt Arena Schweiz/mc/ps)

«Riesengrosse Wunderwelt Insekten»

9. September 2026 – 28. März 2027

Umwelt Arena Schweiz, Spreitenbach

Die Sonderausstellung ist im regulären Eintritt inbegriffen.

Mehr zur Ausstellung:

https://umweltarena.ch/ausstellung/sonderausstellung-insekten/