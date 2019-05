Schweizer Reiseunternehmen GetYourGuide beschafft 484 Millionen Dollar Wachstumsfinanzierung

Zürich – Alles begann 2007 an der ETH Zürich mit dem Venturelab Venture Challenge Kurs, wo Johannes Reck, Tao Tao, Martin Sieber, Tobias Rein und Pascal Mathis die Grundlage und erste Version von GetYourGuide bildeten.

Was als Idee begann, hat sich zur führenden Buchungsplattform für unglaubliche Reiseerlebnisse weltweit entwickelt. GetYourGuide beschäftigt heute mehr als 500 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 16 Ländern mit Hauptsitz in Zürich. Im Laufe der Jahre haben Reisende aus mehr als 170 Ländern mehr als 25 Millionen Touren, Aktivitäten und Attraktionen gebucht.

Finanzierung wird von Softbank, Temasek und Lakestar geleitet

Mit der neuesten Finanzierungsrunde von 484 Millionen Dollar tritt das Unternehmen offiziell in den privilegierten Club der Startup-Einhörner ein, Unternehmen im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro. Die Finanzierung wird von Softbank, Temasek und Lakestar geleitet. GetYourGuide hat nicht mehr als 600 Millionen gesammelt. (Venturelab/mc/hfu)

GetYourGuide