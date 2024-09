Somedia geht die KI Tranformation mit aibox an

Baar – Die AI now AG, ein junges Schweizer Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, gibt die Einführung der aibox bekannt. Diese innovative Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI-Technologien in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren und so ihre Effizienz massgeblich zu verbessern. Gleichzeitig ist die Lösung so aufgebaut, dass sie bis auf Mitarbeiterebene die notwendige KI Transformation des Unternehmens vorantreiben kann.

Als erster grosser Kunde setzt das Graubündner Medienhaus Somedia die aibox ein, um die interne Transformation des Unternehmens in Richtung KI zu beschleunigen. Die Lösung lässt sich dabei individuell auf die Bedürfnisses eines Kunden anpassen. So sind bspw. die Redaktionsprozesses des Verlags in der aibox abgebildet oder die Vermarktung. Auch spezielle Use Case wie die Transkription von Schweizerdeutschen Medienformaten lässt sich mit der Lösung von AI now entsprechend weiterverarbeiten.

In einem nächsten Schritt sollen administrative Prozesses aus dem HR Bereich auch in der Lösung abgebildet werden. «Die Implementierung der aibox hat es uns ermöglicht, unsere internen Prozesse zu vereinfachen und unsere Mitarbeiter näher an das Thema KI heranzuführen.», sagt Frank Wiedemann, Head of Digital Transformation bei Somedia. «Die intuitive Benutzeroberfläche und die hinterlegte Prompt Libary kombiniert mit unserer eigenen Knowledgebase werden es uns ermöglichen, noch effizienter und nachhaltiger zu arbeiten.»

Die aibox ist eine All-in-One-Lösung, die speziell entwickelt wurde, um den Einstieg in die künstliche Intelligenz zu vereinfachen. Sie bietet die Möglichkeit einer massgeschneiderten KI Promptlibary, die auf die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind, und unterstützt bei der Automatisierung von Abläufen, Contenterstellung, Datenanalyse und Entscheidungsfindung. (AI now/mc/hfu)