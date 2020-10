Swiss AI-Award 2020: Die fünf Nominierten

Der Swiss AI-Award

Der Swiss AI-Award entstand unter anderem in einer renommierten Trägerschaft der Mindfire Stiftung, des >>venture>>-Preises der ETH, des ZKB Pionierpreises, des Digital Economy Awards, des Swiss ICT Awards, des Swiss ICT Investor Clubs SICTIC und weiterer namhaften Stiftungen und Organisationen aus der ganzen Schweiz. Die Jury setzt sich aus den folgenden Persönlichkeiten zusammen: Pascal Kaufmann, Jurypräsident und Gründer von Mindfire, Dr. Brigitte Sommer, Founder ADROIT and Member of the Jury Digital Economy Award; Dr. Thomas Dübendorfer, Internet Entrepreneur President at Swiss ICT Investor Club (SICTIC); Nicolas Bürer, Unternehmer und Geschäftsführer Digitalswitzerland; Alain Bandle, Partner GIG Ldt.; Stefan Sieger, CCO Swiss Re; Prof. Dr. Thilo Stadelmann, Computer Science, Scientific Director of ZHAW Digital; Sandra Tobler, KI-Unternehmerin; Prof. Dr. Benjamin Grewe, Neural Systems ETH Zürich, Dr. Marc-Oliver Gewaltig, EPFL und T-Systems sowie Sunnie J. Groeneveld, Managing Partner Inspire 925 und Board Member.