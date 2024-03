Venture Leaders Biotech 2024: 10 innovative Startups für die Roadshow in Boston ausgewählt

Zürich – Die Schweizer Startup Nationalmannschaft begrüsst neue Mitglieder: 10 Startups sind für Venture Leaders Biotech 2024 ausgewählt worden. Die Unternehmer werden während ihrer Roadshow mit internationalen Investoren und Branchenführern zusammentreffen und Zugang zu branchenspezifischem Fachwissen erhalten, um ihre Unternehmen zu entwickeln.



Die zehn Startups, die von einer Jury aus Investoren und Biotech-Experten aus über 70 Bewerbungen ausgewählt wurden, nehmen an der Roadshow in Boston teil, einem der wichtigsten Life-Science-Zentren der Welt. Vom 13. bis 17. Mai 2024 wird die Roadshow die Teilnehmer mit internationalen Investoren und Branchenführern zusammenbringen und so die Expansion ihrer Unternehmen in den USA beschleunigen.



Die Venture Leaders Biotech werden sich und ihre Startups bei einer Auftaktveranstaltung am Swiss Biotech Day in Basel am 22. April 2024 vorstellen.



Die Startups treten in die Fussstapfen von hochkarätigen ehemaligen Teammitgliedern wie Covagen (von Johnson & Johnson übernommen), Versantis (von Genfit übernommen), SimplicityBio (von Precision for Medicine übernommen), AMAL Therapeutics (von Boehringer Ingelheim übernommen), NBE-Therapeutics (von Boehringer Ingelheim übernommen), Alentis (105 Mio. USD Finanzierungsrunde im Jahr 2023) und Interax Biotech (Seed-Runde mit US-Investoren, die während der Roadshow getroffen wurden). Da die Biotech-Industrie 39% der Schweizer Exporte ausmacht, trägt das Venture Leaders Biotech-Programm zur anhaltenden Stärke und Vitalität des Sektors bei.

“Die Vorbereitung dieser Roadshow, welche bereits zum 18. Mal ist ein Tribut an die Qualität der Innovationen und Startups, die Teil dieser Reise waren„ sagte Jordi Montserrat, Mitbegründer und CEO von Venturelab. “Ich kann es kaum erwarten, bei dieser neuen Ausgabe dabei zu sein und dieses neue Team bei seiner internationalen Expansion zu unterstützen.„

“Dank unserer Vorbereitung konnten wir während der Roadshow mit VCs und Pharmakontakten in Kontakt treten, was uns unschätzbare Möglichkeiten eröffnete. Die Mischung aus Jugend und Erfahrung in unserem Team hat uns gelehrt, gemeinsam erfolgreich zu sein„ so Mamta Chabria, Mitbegründerin und CEO von Tandem Therapeutics und Teilnehmerin von Venture Leaders Biotech 2023. Venture Leaders Biotech wird von Venturelab in Partnerschaft mit Swissnex in Boston organisiert und von Debiopharm, EPFL, ETH Zurich, Hansjörg Wyss, Kellerhals Carrard, Novartis, Swiss Biotech Association und VISCHER unterstützt.

Die Venture Leaders Biotech 2024:

Adoram Therapeutics │ Genf │ www.startup.ch/adoram-therapeutics

Adoram Therapeutics ist ein in Genf ansässiges Multi-Asset-Startup, das niedermolekulare Therapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs, Entzündungen und anderen Krankheiten entwickelt, die dank einer allosterischen Wirkungsweise sicherer und wirksamer sind als herkömmliche Therapien.

Allegria Therapeutics │ St. Gallen │ https://www.startup.ch/allegria-therapeutics

Allegria Therapeutics ist ein in Basel ansässiges Biopharma-Startup, das 2023 mit dem Ziel gegründet wurde, ein differenziertes Portfolio an therapeutischen Ansätzen rund um biologische Zielmoleküle aufzubauen, die Mastzellen als Auslöser von Allergien und entzündlichen Erkrankungen selektiv modulieren. Das Startup konzentriert seine Bemühungen auf nachhaltige Innovationen, um die wachsende Belastung der Patienten zu bekämpfen und ihre Lebensqualität wiederherzustellen.

EVIIVE │ Zürich │ www.startup.ch/eviive

Eviive hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Präzisionsmedizin und deren Anwendung zu revolutionieren, indem es die einst nicht nachweisbare Zell-zu-Zell-Kommunikation abfängt, um neuartige, verwertbare Biomarker zu liefern, mit dem Ziel, unübertroffene Erfolge bei der Behandlung und Heilung von Patienten zu erzielen.

inSEIT │ Bern │ www.startup.ch/inseit

inSEIT widmet sich dem bioinformatischen Design und der Verbesserung von immobilisierten Enzymen, um Biokatalysatoren der nächsten Generation für die chemische Industrie zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit, Markteinführung und Kosteneffizienz und trägt so zu einer grüneren Zukunft bei.

KYLYS AESTHETICS │Genf │ www.startup.ch/kylys-aesthetics

KYLYS AESTHETICS entwickelt einen biokompatiblen Dermalfüller auf Hyaluronsäurebasis, der für hervorragende Injektionsfähigkeit, lang anhaltende Wirkung und stabile Platzierung an der Injektionsstelle konzipiert ist. Die patentierte Technologie ermöglicht Injektionen mit einer ultradünnen 34G-Nadel, die eine höhere Präzision, weniger Schmerzen für den Patienten und weniger Hämatome nach der Injektion gewährleistet.

OBaris │ Zürich │ www.startup.ch/Obaris

OBaris ermöglicht die schmerzfreie Verabreichung von injizierbaren Medikamenten über den OctoPatch® – ein kleines, nadelfreies bukkales Pflaster, das von einem Krakensauger inspiriert wurde. Die firmeneigene Plattform ermöglicht die einfache und schmerzfreie Verabreichung verschiedener injizierbarer Arzneimittel bei minimaler Abfallproduktion.

Shape Biopharmaceuticals │ Zürich │ www.startup.ch/shape-biopharmaceuticals

Shape Biopharmaceuticals verbindet fundiertes immunbiologisches und medizinisch-chemisches Fachwissen mit innovativem, computergestütztem Proteindesign, um kosteneffiziente Immuntherapien der nächsten Generation zu entwickeln, die das Leben von Patienten verändern werden.

TissueLabs │ Ticino │ www.startup.ch/TissueLabs

TissueLabs ist auf fortschrittliche Biofabrikation spezialisiert und bietet eine umfassende Palette von Geräten, Biomaterialien und Dienstleistungen für die Entwicklung von im Labor gezüchteten Organen und Geweben. TissueLabs hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Biofabrikation zu rationalisieren und bahnbrechende Forschungen und therapeutische Fortschritte auf diesem Gebiet zu ermöglichen.

Well Science │ Zürich │ www.startup.ch/well-science

Well Science hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Behandlung von Allergien der Atemwege zu revolutionieren. Wir kombinieren das Beste aus der Natur mit innovativer Wissenschaft, die wir in 17 Jahren gesammelt haben. www.BlossomUp.com ist das erste natürliche Produkt, dessen Inhaltsstoffe nachweislich zu einem gut funktionierenden, ausgeglichenen Immunsystem beitragen.

Ymmunobio │Basel │ www.startup.ch/ymmunobio

Ymmunobio wurde 2021 gegründet und konzentriert sich auf gastrointestinale (GI) Krebserkrankungen. Die erstklassige Plattform des Start-ups produziert einen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC)-Kandidaten (YB-800ADC), der ein enormes Potenzial für die Behandlung von Magen-Darm-Krebs hat. Das neue Rezeptor-Target ist in Ø50% der Darmkrebserkrankungen vorhanden. (VL/mc/hfu)