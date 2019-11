Weihnachtserlebnisse in Nah und Fern

Neu-Isenburg – Für die bevorstehenden Festtage lohnt sich ein Blick über die Landesgrenzen und den Tellerrand. Von Italien bis Florida verzaubern Shows, Superlative und superbe Cuisine Gäste mit lebendiger Tradition und fantasievollen Weihnachts-Erlebnissen.

In Ligurien kann die Geburt Christi im Meer der Levante miterlebt werden; neben der Unterwasser-Weihnacht erwartet „Babbo Natale“ die Wunschzettel von Gross und Klein in seiner Sommerresidenz in Rapallo. In den amerikanischen SeaWorld Parks in Orlando und San Diego laden der rotnasige Rudolph und das Krümelmonster als Weihnachtsmann zum Kuscheln ein. Traditionelle Leckerbissen aus aller Welt und ein Lebkuchendorf locken an Bord der Kreuzfahrtschiffe von Oceania Cruises. Im Themenpark Legoland Dubai wartet ein Tannenbaum aus knapp 365’000 Bausteinen auf bewundernde Blicke.

Dubai Parks and Resorts: zehn Meter hoher Tannenbaum aus Lego…Schlümpfe tragen rot …Santa Claus grüsst mit Namaste

In 2’500 Stunden haben die „Lego-Architekten“ der Dubai Parks and Resorts ein Weihnachtssymbol unter der arabischen Sonne erschaffen. Zehn Meter hoch und 4’000 Kilogramm schwer ist die fantasievolle Tanne aus 364’481 Lego-Duplo Steinen. Vor der „stein-takulären“ Kulisse lädt Christmas Bricktacular bis zum 7. Januar 2020 in die grösste Freizeitpark-Welt des Orients ein. Dann erwarten Gäste der Dubai Parks and Resorts ihre Filmhelden festlich verkleidet und fulminant inszeniert auf der grossen Motiongate Parade. Zwischen Stelzenläufern tanzen Shrek, King Julien und die Schlümpfe in roten Pelzmäntelchen. Zwischen Hollywood und Bollywood begrüsst Santa Claus seine internationalen Gäste mit Ho, Ho, Ho und Namaste. Besonderer Tipp für kleine Weihnachts-Wichtel: Der interaktive Elfen-Workshop beschert magische Kräfte.

Dubai Parks and Resorts

Ligurien: Wo Weihnachten ins Wasser fällt…

Der „Golf der Poeten“ inspirierte schon Anfang des 19. Jahrhunderts englische Dichter zu romantischen Ergüssen. Gemeint ist die italienische Bucht von La Spezia in Ligurien mit ihrem viel zitierten glasklaren Wasser. Seit 1970 ist sie alljährlich am 25. Dezember Schauplatz der traditionellen Unterwasser-Weihnacht, welche die Geburt Christi imposant nachstellt. In dem kleinen Hafen der Ortschaft Tellaro steigt eine Gruppe von Tauchern mit einer Statue des Jesuskindes aus dem Wasser. Auf einer Muschel wird die Figur, die einst von Papst Johannes Paul II. gestiftet wurde, aus dem Meer geborgen. Das Jesuskind wird in die Hände des Pfarrers übergeben, von der Gemeinde feierlich besungen und danach in einer Prozession zur Weihnachtsmesse getragen. Die von Tausenden Lichtern erhellten Felsen und Gassen von Tellaro liefern eine ehrwürdige Kulisse. Die eingesetzten Kerzen werden in Handarbeit hergestellt und am Vorabend in jedem Winkel des Dorfes und auf den Klippen gegenüber der Kirche von San Giorgio aufgestellt. Jeder Einwohner ist Teil der magischen Atmosphäre, die Gläubige und Neugierige in ihren Bann zieht.

Auch Babbo Natale, wie die Italiener ihren Weihnachtsmann nennen, weiss die Ferienregion Ligurien zu schätzen. Von Ende November bis zum 6. Januar hört er sich grosse und kleine Wünsche in seiner Sommerresidenz in Rapallo an. In seinem Arbeitszimmer in dem kleinen Schloss direkt an der Riviera di Levante beantwortet der bärtige Beschenker die vielen Briefe und empfängt aufgeregte Kinder. Zudem lädt die stimmungsvoll erleuchtete Meerespromenade mit ihren Ständen zum Flanieren ein.

La mia Liguria

Oceania Cruises: Weihnachtliche Spezialitäten…festliches Ambiente

Oceania Cruises, bekannt für die „Feinste Küche auf See“, putzt seine sechs Boutique- Kreuzfahrtschiffe für die Holiday-Season festlich heraus. Herzstück der weihnachtlichen Dekorationen ist das Lebkuchendorf. Zu den Höhepunkten des Sieben-Gänge-Menüs zum Fest zählt der im Ganzen gebratene und präsentierte Truthahn mit Apfelfüllung. An den Weihnachtstagen wird Eggnog-Punsch – ein in den USA beliebter Eierpunsch – zum Frühstück gereicht. Passend zum internationalen Ambiente an Bord zählen zu den weiteren traditionellen Leckerbissen aus verschiedenen Ländern Früchtebrot, Zuckerstangen, italienischer Panettone und russische „Schneebälle“ zum Tee. In der Lounge erklingen live vorgetragene Weihnachtslieder. Auch Santa Claus und seine Helfer lassen es sich nicht nehmen, persönlich an Bord vorbeizuschauen.

Oceania Cruises

SeaWorld und Busch Gardens Tampa Bay: Begegnungen mit Pinguinen, Mrs. Santa und dem verkleideten Krümelmonster

Bis Jahresende erhellen drei Millionen Lichter den Meerespark SeaWorld in Floridas Themenpark-Metropole Orlando. Stimmungsvolle Dekorationen – darunter 100 schwimmende Weihnachtsbäume -, festlich inspirierte Shows und Events wie die neue Weihnachtsparade mit den Figuren der Sesamstrasse, lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Rudolph freut sich über Streicheleinheiten seiner roten Rentier-Nase. Die Sonderaktionen sind im Eintrittspreis inbegriffen und finden statt: 23.-25. und 29. November sowie 1.-2. 6.-9., 13.-16. und 20.-31. Dezember 2019.

Meerespark SeaWorld in Florida

Auch im Schwesterpark im kalifornischen San Diego geht es in der Weihnachtszeit festlich zu: Vom 23. November bis zum 05. Januar 2020 treten 15 der besten nationalen Eiskunstläufer täglich unter freiem Himmel mit der Winter Wonderland on Ice-Show auf. Cirque Christmas zeigt das klassische Nussknacker-Weihnachtsballett mit neuen akrobatischen Elementen im Stil von Cirque du Soleil. Im Sesamstrasse-Weihnachtsdorf erwarten das Krümelmonster, verkleidet als Santa Claus, und seine plüschigen Freunde die Besucher für Fotos und Umarmungen.

Seaworld San Diego

Die Christmas Town im Abenteuerpark Busch Gardens Tampa Bay an Floridas Golfküste ist von USA Today wieder als einer der zehn besten weihnachtlichen Events in amerikanischen Freizeitparks nominiert. Im Haus des Weihnachtsmanns ist seine Frau, Mrs. Santa, gemeinsam mit den fleissigen Elfen, intensiv mit Festvorbereitungen beschäftigt. Kulinarische Köstlichkeiten wie Apfelkuchen, Süsskartoffel-Pommes oder Kürbis-Cocktails locken an Imbiss-Stände in der Christmas Town. Begegnungen mit Pinguinen und weiteren tierischen Parkbotschaftern warten im Animal Care Center. Festlich dekoriert schnauft die Holiday Sing-Along-Dampflok durch den Park. Die weihnachtlichen Aktivitäten gibt es bis 6. Januar 2020 zu erleben. Sie sind im Eintritt eingeschlossen.

Busch Gardens Tampa Bay

(noble kommunikation/mc/kbo)