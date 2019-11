Wenn die Stadt zur Bühne wird – Sharjah leuchtet

München / Sharjah – Kunstvolle Lichtinstallationen in allen Farben, funkelnde Gebäude und beeindruckende Feuer-Shows: einmal im Jahr ereignet sich im weitestgehend unbekannten Emirat Sharjah ein ganz besonderes Spektakel. Auch 2020 treffen sich hier zum Sharjah Light Festival vom 5. bis zum 15. Februar international bekannte Künstler, um die Stadt in ein faszinierendes Lichtermeer zu verwandeln.

Während die Nachbaremirate als überdimensionale Glitzermetropolen bekannt sind, setzt das noch eher unbekannte Emirat Sharjah mit dem grössten Denkmalschutzprojekt der Region, „Heart of Sharjah“, ein ganz besonderes Zeichen: Kulturerbe retten und kulturelle Identität wahren. Als eine Hommage an Kultur und Geschichte gilt auch das Sharjah Light Festival, welches sich mittlerweile über das Emirat hinaus einen Namen gemacht hat.

Zum zehnten Mal in Folge finden sich hier im Februar 2020 internationale Künstler ein, um Wissenschaft, Kreativität und Tradition zu feiern. Sobald sich der Tag dem Ende neigt und die Stadt in Dunkelheit taucht, werden die alten und neuen Bauwerke zur Bühne der Artisten: Ab 18 Uhr sind die Wahrzeichen der Stadt mit modernster Technik in buntes Licht gehüllt und mit faszinierenden Effekten gekonnt in Szene gesetzt. Moscheen, Paläste, Museen und architektonische Kunstwerke strahlen um die Wette, begleitet von beeindruckenden Feuer-, Licht- und Lasershows sowie Show-Acts, Tanz-Performances und Feuerartistik für Klein und Gross.

Über Al Bait Sharjah

Es ist das grösste Denkmalschutzprojekt des Emirats, bei dem inmitten der Altstadt von Sharjah ein ganzes Viertel zu neuem Leben erweckt wird. Mitten darin befindet sich Al Bait Sharjah, eine Oase für Designfreunde: Klare Linien, Creme- und Beigetöne harmonieren mit arabischen Ornamenten, mit Metallobjekten aus Gold und Silber. 53 luxuriöse Zimmer und Suiten warten hier auf Reisende – errichtet auf den Grundmauern alter Häuser im Stil der traditionellen Architektur und immer im Einklang mit den historischen Gebäuden der Umgebung. (segara/mc/kbo)

Sharjah Light Festival 2020

Al Bait Sharjah