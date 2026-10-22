125 Jahre SBB – ein Jubiläum für die ganze Schweiz

Bern – Am 1. Januar 1902 vereinte die Schweiz ihre wichtigsten Bahnlinien unter einem gemeinsamen Dach. Damit legte sie den Grundstein für die SBB. Die Geschichte der SBB ist eng mit der Entwicklung der Schweiz verbunden. Die Bahn trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Lebensqualität im ganzen Land bei.

Dieses Jubiläum gehört deshalb nicht allein der SBB. Es ist auch ein Dank an die Kundinnen und Kunden, die Bevölkerung, die Politik, die Partner und an Generationen von Mitarbeitenden, die die Bahn seit 125 Jahren ermöglichen und mitgestalten.

Angebote und Erlebnisse in allen Regionen der Schweiz

Im Jubiläumsjahr profitieren die Kundinnen und Kunden von konkreten Angeboten und Erlebnissen. Dazu gehören der Jubiläums-Pass mit vergünstigten Tageskarten sowie Veranstaltungen und Aktivitäten in allen Regionen der Schweiz. Sie machen die Geschichte der Bahn erlebbar und eröffnen zugleich den Blick nach vorne.

Denn das Jubiläum ist nicht nur Anlass für einen Rückblick, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft. Mobilität, Gesellschaft und Kundenbedürfnisse verändern sich. Die SBB entwickelt deshalb gemeinsam mit Bund, Kantonen, der öV-Branche und weiteren Partnern die Bahn und den öffentlichen Verkehr weiter.

Auch künftig soll die Bahn die Schweiz zuverlässig verbinden und einen wesentlichen Beitrag zu einer leistungsfähigen, lebenswerten und klimafreundlichen Schweiz leisten. Das Jubiläum lädt dazu ein, diese Zukunft gemeinsam zu entdecken und zu gestalten.



Das Jubiläumsprogramm im Detail

SBB Jubiläumsfahrt, Zürich/Lausanne/Olten. 28. Januar 2027 (für geladene Gäste und Medien): Mit der SBB Jubiläumsfahrt inszeniert die SBB die historische Startfahrt von 1902 mit zwei Extrafahrten (Zürich‑Olten und Lausanne‑Olten), die das Historische mit dem Neuen verbinden. Kundinnen und Kunden können unter sbb.ch/125jahre Tickets gewinnen.

SBB Lichtshow im Zürich HB. 6. – 14. März 2027 (abends): Die Geschichte der SBB in einer frei zugänglichen Licht- und Tonshow für Gross und Klein im Zürich HB erleben.

SBB Zukunftswerkstatt im Verkehrshaus der Schweiz, Luzern. 24. März – 10. Oktober 2027: Die temporäre Ausstellung zum SBB Jubiläum dreht sich um Innovationen, das Zusammenspiel von Mensch, Mobilität sowieTechnologie und zeigt eine künstlerische Vision des zukünftigen öffentlichen Verkehrs.

SBB Railshow, Rangierbahnhof Limmattal. 29.-30. Mai 2027: Neben einer einzigartigen Parade von historischen und aktuellen Zügen gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Rangierbahnhofs.

SBB Momenti, Zugstrecke Bellinzona‑Locarno. 24. Juli – 4. September 2027: Zu Fuss, mit dem Zug oder mit dem Velo lassen sich zwischen Bellinzona und Locarno verschiedene Sehenswürdigkeiten und spannende Installationen entdecken.

SBB Lichtshow beim Bahnhof Lausanne. 30. September – 3. Oktober 2027: Die Geschichte der SBB in einer frei zugänglichen Licht- und Tonshow für Gross und Klein neben dem Bahnhof Lausanne erleben.

SBB Trail, Bahnhöfe Genève und Basel SBB. Februar bis Dezember 2027: Auf einer interaktiven Schnitzeljagd interaktiv neue Seiten des Bahnhofs und der Geschichte der SBB kennenlernen.

Damit jede und jeder das Jubiläumsprogramm entdecken kann, wird es für die Kundinnen und Kunden Anfang 2027 ein Spezialangebot geben. Details dazu folgen Anfang 2027. (SBB/mc/ps)

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