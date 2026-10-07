SBB schliessen 13 weitere Reisezentren in der Schweiz

Bern – Die SBB haben die Schliessung von 13 Reisezentren per Anfang 2027 angekündigt. Als Grund für den Abbau wird die stark gesunkene Nachfrage nach Billetten am Schalter genannt. Künftig werden noch 102 bediente Standorte betrieben.

Ab dem 1. Januar 2027 werden die SBB-Reisezentren an 13 Standorten in der Schweiz geschlossen und auf Selbstbedienung umgestellt, wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Mittwoch Keystone-SDA eine Meldung des Newsportals blick.ch bestätigten. Über die Schliessungen informierten die SBB mittels regionaler Medienmitteilungen, wie Sprecher Moritz Weisskopf schrieb. Dies entspreche dem üblichen Vorgehen.

Bis zu 30 Minuten länger

Betroffen sind die Bahnhöfe Arbon TG, Brunnen SZ, Döttingen AG, Frick AG, Genève-Eaux-Vives GE, Laufen BL, Oensingen SO, Rotkreuz ZG, Schönbühl Shoppyland BE, St. Margrethen SG, Stein am Rhein SH, Uznach SG und Ziegelbrücke GL.

Die SBB begründeten den Schritt mit dem stark veränderten Kundenverhalten. Der Anteil der Billette, die am Schalter verkauft werden, sei auf drei Prozent gesunken. Im Jahr 2019 habe dieser Wert noch bei knapp zehn Prozent gelegen. Heute würden 97 Prozent aller Tickets über Selbstbedienungskanäle bezogen, davon 85 Prozent digital über die App oder die Webseite. Persönlich bediente Standorte mit sehr geringer Nutzung könnten wirtschaftlich nicht weitergeführt werden.

Keine Entlassungen geplant

Für die betroffenen Mitarbeitenden habe die Schliessung keine Kündigung zur Folge. «Es kommt zu keinen Entlassungen; die betroffenen Mitarbeitenden können ihre Tätigkeit in anderen Reisezentren fortsetzen», so Weisskopf.

Die Zahl der bedienten Verkaufsstellen sei in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, hiess es weiter. Zwischen Ende 2016 und Ende 2026 schlossen die SBB bereits 47 Reisezentren. Die Anzahl sank in diesem Zeitraum von 169 auf 115. Mit den nun angekündigten Schliessungen werden ab Anfang 2027 noch 102 Standorte in Betrieb sein. Die persönliche Beratung bleibe ein wichtiger Bestandteil des Angebots, betonten die SBB. (awp/mc/ps)

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