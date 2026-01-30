1,25 Milliarden Franken in Venture-Kick-Startups investiert im Jahr 2025

Zürich – Die philanthropische Initiative Venture Kick blickt auf ein starkes Jahr zurück: 2025 beschleunigte sie 34 % mehr Startups als im Vorjahr und unterstützte ihr Portfolio dabei, Anschlussfinanzierungen in Höhe von insgesamt CHF 1,25 Milliarden einzuwerben. Seit 2007 wurden CHF 102 Millionen von privaten Förderern in 1’251 Startup-Projekte aus Schweizer Hochschulen und Forschungszentren investiert, wodurch 16’100 Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Im Jahr 2025 unterstützte Venture Kick 130 neue Startup-Projekte mit direkten Investitionen von CHF 8,3 Millionen. Grundlage dafür war eine Rekordzahl von 990 Bewerbungen. Die geförderten Deeptech-Startups aus Bereichen wie KI, Life Sciences, Cleantech und weiteren Sektoren konnten trotz eines herausfordernden Marktumfelds insgesamt CHF 1,25 Milliarden von Investoren einwerben. 42 % der unterstützten Projekte wurden von Frauen gegründet oder mitgegründet.

Das vergangene Jahr war zudem geprägt von grosser Anerkennung und hoher Investitionsdynamik: 66 Venture-Kick-Alumni wurden unter die Top100 Swiss Startups gewählt. Beispiele dafür sind Climeworks, das mit USD 162 Millionen eine der weltweit grössten Investitionen im Bereich CO₂-Entfernung sichern konnte, nu glass, das mit dem EY Entrepreneur of the Year ausgezeichnet wurde, sowie Neural Concept, das kurz vor Weihnachten eine Finanzierungsrunde über USD 100 Millionen abschloss. Diese Erfolge verdeutlichen die Wirkung des Venture-Kick-Portfolios.

Weitere Schlagzeilen machten CompPair mit seiner Zusammenarbeit mit der SBB zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von InterCity-Zügen, Bloom Biorenewables mit einer Partnerschaft mit Hexion im Bereich erneuerbarer Klebstoffe sowie Climeworks und Planted, die beide unter die Top 5 der weltweit führenden Greentech-Unternehmen von TIME gewählt wurden. Zudem wurde Araris Biotech von Taiho Pharmaceutical übernommen, RetinAI schloss sich EssilorLuxottica an, und Beekeeper wurde von Lumapps akquiriert – womit der erste KI-gestützte Employee Hub für Frontline- und Büroangestellte auf Unicorn-Niveau entstand.

„In den vergangenen 19 Jahren hat Venture Kick ein Portfolio von Schweizer Deeptech-Startups aufgebaut, das in Europa einzigartig ist“, sagt Beat Schillig, Co-Managing Director von Venture Kick. „Wir fördern eine neue Generation von Weltmarktführern auf Basis modernster Technologien aus der Schweiz – und das findet weltweit Anerkennung bei führenden Investoren.“

Bis 2035 plant Venture Kick, 3’000 Startups zu fördern, insgesamt CHF 50 Milliarden an Kapital zu mobilisieren und 100’000 Arbeitsplätze zu schaffen. Dank der starken Unterstützung von Stiftungen und privaten Förderern will Venture Kick die Zahl der geförderten Startup-Projekte im Jahr 2026 um 15 % erhöhen und so die nächste Generation von Innovatorinnen und Innovatoren in der Schweiz bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen.

„Angesichts der vielen vielversprechenden Startups, die bereits heute messbare Erfolge erzielen, freuen wir uns darauf, die nächste Generation Schweizer Startups beim Wachstum, bei der Investorengewinnung und bei der internationalen Skalierung zu begleiten“, betont Pascale Vonmont, Delegierte des Venture-Kick-Strategiebeirats. (Venture Kick/mc/hfu)

Weitere Informationen finden Sie im Venture Kick Annual Report 2025 zum Download: www.venturekick.ch/AnnualReport2025