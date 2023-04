30+ Circular Startups präsentieren ihre Projekte beim DemoDay

Lausanne – Mehr denn je müssen wir heute unsere Kräfte bündeln, um den Übergang zu einer nachhaltigen und regenerativen Zukunft zu gewährleisten. Mehr als 30 Startups aus der ganzen Schweiz haben während des dreimonatigen Förderprogramms «Circular Economy Incubator 2022-2023» hart daran gearbeitet, ihre Kreislauflösungen zu entwickeln und in die Realität umzusetzen.

Während der drei Monate haben sie an Masterclasses und PeertoPeer-Sessions teilgenommen, die von wichtigen Akteuren der Schweizer Wirtschaft angeboten wurden, um Lösungen im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Demo Day und Networking Apero

Am 25. April 2023 stellen die über 30 Startups ihre Projekte am nationalen DemoDay vor, gefolgt von einer Feier und einem Networking-Apéro. Der DemoDay ist die Eröffnungsveranstaltung der zweiten Ausgabe der Leitveranstaltung – The ExperienCE – für die Eröffnungswoche der Halle 18 – Beaulieu Circulaire – dem ersten Innovationsraum, der sich in der Schweiz der Kreislaufwirtschaft und der Inklusion widmet und in dem der Impact Hub Lausanne, Mentor Energy und L’Eveil beheimatet sind.

Mehr als 200 Stakeholder aus dem Schweizer Kreislauf-Ökosystem wurden zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Weitere Informationen und Anmeldung hier…