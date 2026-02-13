ABB übernimmt irische Premium Power

Zürich – ABB übernimmt das irische Unternehmen Premium Power, einen Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Elektroingenieurwesen. Durch diese Akquisition stärke ABB seine Beratungs- und Servicekompetenzen für kritische Branchen wie Rechenzentren und die Pharmaindustrie in Europa, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Das 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im irischen Balbriggan und beschäftigt mehr als 40 Elektroingenieure und Spezialisten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Finanzielle Details zur Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Premium Power bringe langjährige Expertise in den Bereichen Netzmodellierung, Stromqualitätsanalysen und Risikomanagement ein, hiess es. Die Übernahme soll ABB laut Mitteilung dabei unterstützen, Kunden bei der Bewältigung zunehmend komplexer elektrischer Infrastrukturen und beim Ausbau der Energie-Resilienz umfassender zu beraten. (awp/mc/pg)