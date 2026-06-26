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ABB übernimmt norwegischen Schiffsautomations-Spezialisten Høglund
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ABB übernimmt norwegischen Schiffsautomations-Spezialisten Høglund

ABB übernimmt norwegischen Schiffsautomations-Spezialisten Høglund
(Foto: ABB)
Von moneycab

Zürich – ABB übernimmt Høglund, einen norwegischen Anbieter von Automatisierungslösungen für die Schifffahrtsindustrie. Mit der Akquisition erweitert der Industriekonzern sein Portfolio im Bereich Schiffsautomation und stärkt seine Position im wachsenden Markt für maritime Automatisierung, wie ABB am Freitag mitteilte.

Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Høglund mit Sitz im norwegischen Tønsberg beschäftigt den Angaben zufolge weltweit mehr als 80 Mitarbeitende und soll in die ABB-Division Marine & Ports integriert werden. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Høglund einen Umsatz von knapp 30 Millionen Euro.

Das Unternehmen entwickelt integrierte Automatisierungssysteme für Schiffe, die auf ABB-Technologie basieren. Die Lösungen übernehmen Automatisierungs-, Überwachungs- und Steuerungsaufgaben an Bord und sind laut der Mitteilung bereits auf mehr als 600 Schiffen weltweit im Einsatz.

Mit der Übernahme will ABB das Angebot für Kunden aus der maritimen Industrie ausbauen und weiteres Wachstum in verschiedenen Schiffssegmenten unterstützen. Høglund-Kunden sollen künftig zudem von der globalen Service- und Automatisierungsexpertise des Konzerns profitieren, wie es heisst. (awp/mc/pg)

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