ABB verbessert sich im dritten Quartal auf allen Ebenen

Zürich – ABB hat im dritten Quartal 2025 Umsatz, Auftragseingang und Gewinn gesteigert und insgesamt auf allen Ebenen besser abgeschnitten als vor einem Jahr. Die Margenprognose für das Gesamtjahr wurde nach oben angepasst.

Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 9,08 Milliarden US-Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte zogen die Verkäufe um 9 Prozent an. Der Auftragseingang, also die Basis des künftiges Umsatzes, erhöhte sich in US-Dollar um 12 Prozent auf 9,14 Milliarden, entsprechend einem organischen Plus von 9 Prozent.

Mit der höheren Auslastung stieg auch die Profitabilität. Die operative Marge (EBITA) legte um 20 Basispunkte auf 19,2 Prozent zu. Der Reingewinn verbesserte sich gleichzeitig um 28 Prozent auf 1,21 Milliarden US-Dollar.

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2025 werden mit Blick auf die Marge nach oben angepasst. Neu wird eine operative EBITA-Marge «weitgehend am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16-19 Prozent» in Aussicht gestellt, zuvor war es «eine höhere Marge als im Vorjahr (18,1%)». Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis wird weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich gesehen.

Für das vierte Quartal 2025 verspricht sich ABB ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes ebenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die operative EBITA-Marge dürfte gegenüber dem dritten Quartal um rund 150 Basispunkte zurückgehen, «im Einklang mit dem historischen Muster». (awp/mc/pg)