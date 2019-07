ABB verkauft Solarwechselrichter-Geschäft nach Italien

Zürich – Der Industriekonzern ABB trennt sich von seinem Geschäft mit Solarwechselrichtern. Der Bereich mit rund 800 Mitarbeitenden und einem Umsatz von zuletzt 290 Millionen Dollar wird an den italienischen Konzern Fimer verkauft. Der Verkauf soll die Zukunftsperspektiven des Bereichs verbessern und es ABB ermöglichen, das Geschäftsportfolio auf andere Wachstumsmärkte auszurichten, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Durch die Transaktion rechnet ABB im zweiten Quartal mit einer nicht-operativen Belastung nach Steuern von rund 430 Millionen US-Dollar. Etwa 75 Prozent davon würden sich im Cashflow von ABB widerspiegeln, als Mittelabfluss an Fimer. Ab dem zweiten Halbjahr rechnet der Konzern zudem mit Separations- und Abwicklungskosten von bis zu 40 Millionen US-Dollar.

Das Geschäft mit Solarwechselrichtern ist Teil des Geschäftsbereichs Elektrifizierung. ABB ist damit in mehr als 30 Ländern aktiv und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte in Italien, Indien und Finnland. Nach Abschluss wird mit einem positivem Effekt auf die Marge des Bereichs um rund 50 Basispunkte gerechnet.

Abschluss voraussichtlich 2020

Der Abschluss der Transaktion soll im ersten Quartal 2020 erfolgen. Er sei von Bedingungen abhängig, wie etwa der Separation der Bereiche sowie vorherigen Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen.

Für die Kunden und Mitarbeitenden würden beide Unternehmen einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hiess es weiter. Fimer werde alle bestehenden Garantieverpflichtungen erfüllen, und ABB werde die Käuferin für die Übernahme des Geschäfts und der damit verbundenen Verbindlichkeiten entschädigen.

Das Unternehmen Fimer mit Sitz in Vimercate nördlich von Mailand stellt neben Wechselrichtern auch Schweiss- und Ladestationen für Elektrofahrzeuge her. Mit der Übernahme will die Firma ihre strategische Ausrichtung auf das Solargeschäft stärken. (awp/mc/pg)