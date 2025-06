Klingelnberg 2024/25 schreibt trotz Rekordumsatz weniger Gewinn

Zürich – Klingelnberg hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende März) mehr umgesetzt. Der Umsatz erreichte damit ein Rekordniveau. Die Profitabilität lag wegen Sondereffekten aber deutlich unter Vorjahr. Auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 blickt der Maschinenbauer «vorsichtig zuversichtlich».

Der Nettoumsatz lag bei 309,1 Millionen Euro, wie Klingelnberg am Mittwoch mitteilte. Das sind 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn (EBIT) sank derweil um 8,9 Prozent auf 16,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging auf 5,2 von 8,3 Prozent zurück.

Der Reingewinn fiel in der Folge um 7,2 Prozent auf 10,0 Millionen Euro. Den Aktionärinnen und Aktionären soll eine stabile Dividende von 50 Rappen je Aktie ausgeschüttet werden.

Überraschend kommt das nicht. Der Maschinenbauer hatte bereits im Februar Umsatz- und EBIT-Werte in der nun erzielten Grössenordnung in Aussicht gestellt.

Schwieriges Umfeld

Insgesamt zeigt sich das Management mit den Ergebnissen zufrieden. Trotz gestiegenem Umsatz sei es gelungen, die Produktionskosten zu senken. Den Rückgang beim EBIT erklärt das Unternehmen mit Sondereffekten: Im Vorjahr hatte Klingelnberg zum letzten Mal bedeutende Versicherungszahlungen infolge der Schäden durch die Überflutungen im Juli 2021 erhalten.

Der Maschinenbauer sieht in den Zahlen auch den Beweis für die eigene Stabilität in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ein überhöhter Tarifabschluss habe sich negativ ausgewirkt, während die schwache Konjunktur in Europa und Zollstreitigkeiten die Lage zusätzlich erschwert hätten, heisst es.

Zum Erfolg beigetragen habe die starke Position in wachsenden Branchen wie der Windenergie und der Individual-Mobilität. Klingelnberg konnte auch weiterhin von den global steigenden Investitionen in Defense und Aerospace profitieren.

Kein konkreter Ausblick

Der Ausblick fällt dennoch verhalten aus, und auf eine konkrete Zielsetzung für das laufende Geschäftsjahr verzichtet das Unternehmen. Zwar sei man für 2025/26 «vorsichtig zuversichtlich». Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten sei es jedoch schwierig, genaue Prognosen abzugeben.

Der Maschinenbauer verweist auf geopolitische Spannungen, Handelszölle sowie die Herausforderungen in der Automobilindustrie in Deutschland und der EU. Dennoch sei man zuversichtlich, ein positives Ergebnis zu erzielen. (awp/mc/pg)