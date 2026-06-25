Addex fällt im ersten Quartal tiefer ins Minus

Genf – Das Biotechunternehmen Addex hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen etwas grösseren Verlust geschrieben. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 0,9 Millionen Franken, nachdem es Ende 2025 noch 1,6 Millionen waren.

Einnahmen verbuchte Addex in den ersten drei Monaten nicht, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Ausgaben beliefen sich im gleichen Zeitraum auf etwa 0,5 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 1,7 Millionen Franken (VJ -1,5 Mio).

Als besonders erfreulich wertet Addex-Chef Tim Dyer die Fortschritte des Spin-Offs Neurosterix. Es sei auf «dem besten Weg, die Phase-1-Studie mit NTX-253 – einem M4-positiven allosterischen Modulator mit Potenzial bei Schizophrenie – im Juli abzuschliessen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Neurosterix wurde im April 2024 aus Addex herausgelöst und mehrheitlich an die Investmentgesellschaft Perceptive Advisors verkauft. Addex behielt allerdings einen Anteil von einem Fünftel. (awp/mc/ps)

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