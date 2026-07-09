ALP Bio erhält CHF 150 000 von Venture Kick, um Biologika sicherer für Patienten zu mache

Das Biotech-Startup ALP Bio hat CHF 150’000 von Venture Kick erhalten, um Arzneimittelentwicklern dabei zu helfen, immunbedingte Risiken bereits in frühen Entwicklungsphasen zu erkennen. Durch die Kombination menschlicher Immungewebemodelle mit künstlicher Intelligenz will das Unternehmen die Sicherheit und Erfolgswahrscheinlichkeit der nächsten Generation biologischer Medikamente verbessern.

Biologika, darunter viele therapeutische Antikörper, können bei Patienten unerwünschte Immunreaktionen auslösen. Diese können die Wirksamkeit der Behandlung verringern, Nebenwirkungen verursachen und zu kostspieligen Fehlschlägen während der klinischen Entwicklung führen. Bestehende Vorhersagemethoden liefern häufig nur ein unvollständiges Bild, wodurch es für Arzneimittelentwickler schwierig ist, Risiken frühzeitig zu erkennen.

ALP Bio begegnet dieser Herausforderung mit einer Plattform, die auf menschlichen, aus Mandeln gewonnenen Immunmodellen und moderner Protein-KI basiert. Sie analysiert, wie das Immunsystem voraussichtlich auf therapeutische Antikörper reagiert, und hilft Forschenden dabei, potenzielle Risiken bereits vor Beginn klinischer Studien zu identifizieren und zu reduzieren. Durch Erkenntnisse, die auf menschlicher Biologie beruhen, soll die Plattform die Entwicklung neuer Medikamente verbessern und ihre Erfolgschancen erhöhen.

Der Markt für Biologika wächst rasant und dürfte bis 2030 ein Volumen von über USD 650 Milliarden erreichen. Die Immunogenität zählt dabei zu den grössten Entwicklungsrisiken. Jährlich treten rund 3’000 Antikörperkandidaten in die präklinische Entwicklung ein, wobei immunbedingte Probleme zu den häufigsten Ursachen für Fehlschläge in späten Entwicklungsphasen gehören – Rückschläge, die Kosten von mehreren hundert Millionen US-Dollar verursachen können. Allein der Markt für Immunogenitätstests soll bis 2030 auf rund USD 6,5 Milliarden anwachsen.

Die CHF 150’000 von Venture Kick werden die ersten Pilotprojekte von ALP Bio mit Pharmaunternehmen finanzieren. Durch die Mitfinanzierung dieser frühen Kooperationen senkt das Unternehmen die Einstiegshürden für Partner, schafft Vertrauen durch praxisnahe Ergebnisse und wandelt wissenschaftliche Validierung in kommerzielle Traktion um.

Das Team vereint Expertise in Immunologie, künstlicher Intelligenz, Protein-Engineering und Business Development. Es besteht aus CEO Dr. Christian Vahlensiek, CSO Dr. Lucas Schaus, CTO Anatol Ehrlich und CBO Punit Mehra. „Venture Kick hat uns in jeder Phase wie echte Investoren herausgefordert, unsere Geschichte geschärft und Türen geöffnet, die wir allein nicht hätten öffnen können. Der Gewinn aller drei Stufen ist eine starke Bestätigung dessen, was wir aufbauen, und gibt uns die Mittel, dies gemeinsam mit ersten Partnern unter Beweis zu stellen“, betont Mitgründer Punit Mehra. (Venture Kick/mc/hfu)

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