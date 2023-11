Adecco bestätigt an Investorentag Mittelfristziele

Zürich – Die Adecco Group gibt sich an ihrem Investorentag optimistisch. Die Gesellschaft sei auf dem besten Weg, die Finanzergebnisse trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit und des makroökonomischen Drucks wie geplant zu erreichen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Mittelfristig peilt das Unternehmen bekanntlich unter anderem eine bereinigte EBITA-Marge von 6 Prozent an. Erreicht werden soll der gegenüber heute deutlich höhere Wert via Wachstum. Die Details dazu würden am Investorentag im Rahmen der «Future@Work Reloaded-Strategie» vorgestellt, so die Mitteilung.

Mit dem Fokus auf die Umsetzung des Plans «Simplify, Execute, Grow» habe die Gruppe schon zuletzt ihre globalen Geschäftseinheiten gestärkt und ihre Möglichkeiten zur Erschliessung von Cross-Sell-Möglichkeiten in den vergangenen zwölf Monaten erweitert, so die Mitteilung weiter.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Personaldienstleister mit seinen Zahlen zum dritten Quartal geglänzt und eine ähnlich starke Entwicklung für das letzte Jahresviertel angedeutet. (awp/mc/ps)