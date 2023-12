Adval Tech beruft zwei neue Konzernleitungsmitglieder

Niederwangen – Adval Tech hat Cordula Hofmann und Jean Bäbler auf Anfang 2024 in die Konzernleitung berufen. Wie der Autoindustriezulieferer am Freitag mitteilte, sind beide bereits heute für das Unternehmen tätig. Die Suche nach einem neuen Konzernchef dauert derweil weiter an.

Hofmann übernehme zusätzlich zu ihrer Funktion als Personalverantwortliche den Bereich Corporate Communication, hiess es in dem Communiqué. Und General Manager Bäbler habe neu auch die Verantwortung für alle Engineering- und Produktionsstandorte weltweit im Bereich Metall.

Konzernchef René Rothen wird bekanntlich seinen CEO-Posten per Ende 2023 abgeben. Er werde aber als exekutiver VR-Präsident weiter die operative Gesamtverantwortung tragen, bis im Rahmen der eingeleiteten Suche eine CEO-Nachfolge gefunden sei. Rothen hatte vor einem Jahr seinen Rückzug von der CEO-Position bekanntgegeben. (awp/mc/pg)