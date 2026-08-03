Aevis Victoria steigert den Umsatz im Hotelgeschäft

Freiburg – Die Aevis Victoria-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 im Hotelbereich den Umsatz gesteigert. Die Tochter MRH Switzerland AG erhöhte diesen um knapp 1,0 Prozent auf 104,9 Millionen Franken, teilte Aevis Victoria am Montag mit.

Das Wachstum sei in einem insgesamt rückläufigen Schweizer Hotelmarkt erzielt worden, hiess es weiter. Bei MRH Switzerland stieg der Umsatz im Geschäft mit Übernachtungen um 1,0 Prozent auf 61,5 Millionen Franken und jener im Gastronomiegeschäft wuchs um 0,8 Prozent auf 38,0 Millionen.

In der Hotellerie mit elf Hotels und insgesamt 1180 Zimmern haben sich der durchschnittliche Zimmerpreis um 2,8 Prozent auf 651 Franken und der Ertrag pro verfügbarem Zimmer um 3,2 Prozent auf 354 Franken erhöht, wie es hiess. Die Auslastung sei mit 54,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil geblieben.

Zudem habe MRH die Marge zum operativen Ertrag (EBITDAR) auf hohem Niveau des ersten Halbjahres 2025 (26,1%) halten können, so die Mitteilung. Dazu beigetragen habe die im Gastrobereich um 1,5 Prozentpunkte auf 16,6 Prozent gestiegene Marge.

Auf die zweite Hälfte blickt man bei MRH mit Zuversicht, wie es hiess. Die Entwicklung der internationalen Nachfrage, die geopolitische Volatilität und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werde das Unternehmen dabei aufmerksam beobachten. (awp/mc/ps)

MRH Switzerland AG