Amazon-Studien zeigen: Die Schweiz feiert Weihnachten 2025 traditionell – und shoppt digital

Zürich – Weihnachten ist in der Schweiz ein Fest der Nähe – es geht um Gemeinschaft, Harmonie und Zeit mit den Liebsten. Geschenke gehören dazu, genauso wie die Freude am Verschenken. Aktuell steht die wichtigste Shoppingzeit des Jahres an. Wie kauft die Schweiz ein? Laut von Amazon beauftragten Studien setzt man beim Schenken auf smarte Tools, Komfort und gute Deals.

Grosszügig, aber bewusst

Fast drei Viertel (74 %) der Schweizer Käuferinnen und Käufer planen, in dieser Saison gleich viel oder mehr auszugeben als im Vorjahr (2024: Ø CHF 500.–). Viele empfinden Freude daran, ein gutes Angebot zu finden (56 %). Zugleich wird bewusster eingekauft: Ein Drittel (33 %) legt Wert auf hochwertige Premium-Produkte, ein Fünftel (20 %) plant Ausgaben gezielt mit Budget und Liste. 17 % wollen gezielt während der Verkaufsaktionen wie Black Friday und Cyber Monday shoppen, um ihr Geld bestmöglich einzusetzen.

Das liegt unter dem Weihnachtsbaum

Die allermeisten Schweizer schenken an Weihnachten, um anderen eine Freude zu bereiten (53 %) und um sich selbst damit glücklich zu machen (37 %). Nur 17 % verschenken gar nichts. Die beliebtesten Geschenke? An der letztjährigen Weihnacht waren das Geld- und Gutscheine (59 %) sowie Spiele, Spielzeug und Games (45 %).

Shopping mit System – und KI-Shopping Assistent Rufus

Inspirationen für Geschenke kommen am häufigsten beim Shopping selbst (66 %) und von Familie/Freunden (38 %). Technologie wird zunehmend zur Einkaufshilfe: 44 % nutzen KI-Funktionen, um Produkte schneller zu finden. Ein Drittel (33 %) ist überzeugt, dass smarte Tools wie KI und Wunschlisten das Shopping-Erlebnis verbessern. Trotzdem sehen 45 % den Geschenkekauf als grössten Stressfaktor.

Amazon bietet hier mit seinem KI-Shopping-Assistenten Rufus abhilfe. “Rufus hilft dabei, für jede Person das passende Geschenk zu finden – abgestimmt auf Alter, Interessen und persönliche Vorlieben. Mit ihm lässt sich schnell ein Überblick über geeignete Produkte gewinnen, und er beantwortet auch Fragen zu einzelnen Artikeln. So möchten wir bei Amazon die Weihnachtszeit einfacher gestalten und das Geschenke-Shoppen stressfreier machen“, sagt Yorck von Mirbach, Country Leader Amazon Schweiz.

Zusätzlich hilft die Kamera-Funktion in der Amazon Shopping App durch durch Foto, Video oder Barcode ein gewünschtes oder ähnliches Produkt zu finden. Auch praktisch: Kunden können auch selbst Wunschlisten erstellen und diese mit Familie und Freunden teilen.

Lieferung als Wohlfühlfaktor

Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind für Konsument:innen zentrale Kriterien: 61 % sagen, dass eine pünktliche Lieferung Stress reduziert, 58 % schätzen einfache Rückgaben und einen verlässlichen Kundenservice. Fast jeder Zehnte wünscht sich eine uneingeschränkt schnelle und kostenlose Lieferung – der Komfort wird zunehmend Teil des Einkaufserlebnisses. “Gerade zu Weihnachten zählt Verlässlichkeit. Mit klaren Lieferversprechen, schneller Lieferung, einfacher Rückgabe und transparentem Service wollen wir Kund:innen Sicherheit geben”, so Yorck von Mirbach.

Zwischen Vorfreude und Verpflichtung

Ganz klassisch, im Kreise seiner Liebsten – so feiert die Schweiz Weihnachten. Das Fest ist für 88 % generationsübergreifend, besonders für unter 34-Jährige (93 %). Dennoch: Rund ein Viertel der Schweizer:innen fühlt sich an den Festtagen manchmal oder oft einsam. Zudem empfinden 38 % Weihnachten als stressig, 36 % spüren finanziellen Druck. Trotzdem überwiegt die Vorfreude: 67 % freuen sich auf die gemeinsame Zeit. (pd/mc/pg)

Trend 2025: Was die Schweiz bei Amazon gerne schenkt