Aryzta-Finanzchef Martin Huber verlässt das Unternehmen

Zürich – Aryzta-Finanzchef Martin Huber verlässt den Grossbäckereikonzern, zu dem unter anderem die Marke Hiestand gehört. Er wird eine andere Führungsaufgabe ausserhalb des Unternehmens übernehmen. Die Nachfolge werde «zu gegebener Zeit» bekanntgeben, teilte Aryzta am Freitag mit.

Die Details des Abgangs würden noch geregelt, sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der neue Arbeitgeber werde zu gegebener Zeit selbst informieren. Und Aryzta werde einen geordneten Übergang sicherstellen.

Verwaltungsratspräsident und Interimschef Urs Jordi würdigte Hubers Beitrag zur Verbesserung der Finanzlage von Arytra. Er sei massgeblich an der Transformation des Unternehmens und der Rückkehr zu einer soliden Finanzlage beteiligt gewesen. Huber war während fünf Jahren als Finanzchef für den Konzern tätig.

Aryzta befindet sich nach einer umfassenden Sanierung weiterhin im Umbau. Zuletzt reagierte der Grossbäckereikonzern auf operative Probleme in Deutschland unter anderem mit der Ankündigung einer Werksschliessung. (awp/mc/pg)