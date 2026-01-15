Ascom erwartet zweistellige Marge – US-Grossauftrag hilft

Baar – Das Medizinal-IT-Unternehmen Ascom hat im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität markant gesteigert. Geholfen hat nicht zuletzt ein Grossauftrag aus den USA.

Die Verkäufe nahmen zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 292,1 Millionen Franken zu, wie die am Donnerstag veröffentlichten, vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen zeigen. Zu konstanten Währungen betrug das Plus 3,8 Prozent, wie das auf Spitalkommunikation spezialisierte Unternehmen mitteilte.

Die Umsatzentwicklung habe zu konstanten Wechselkursen in allen drei Regionen ein Wachstum gezeigt, so das Communiqué. Am besten abgeschnitten habe aber die Region USA & Kanada mit einem Wachstum von 7,3 Prozent. Hier habe ein «sehr grosser Auftrag» geholfen, der im Dezember ausgeliefert worden sei und wesentlich zum Wachstum und zur Profitabilität beigetragen habe.

Ascom erwartet nun denn auch eine EBITDA-Marge von rund 11,5 bis 12,0 Prozent, nachdem im Vorjahr nur 7,4 Prozent ausgewiesen worden waren. Die Marge habe neben dem US-Grossauftrag auch vom Umsatzwachstum und fortgesetzten operativen Verbesserungen profitiert. In der Folge zeichne sich ein deutlich höherer Konzerngewinn «voraussichtlich im tiefen zweistelligen Millionenbereich» ab. Im Vorjahr hatte ein Gewinn von nur 3,7 Millionen resultiert.

Leicht aufwärts ging es 2025 auch bei den Bestellungen. Der Auftragseingang nahm um 1,2 Prozent auf 311,1 Millionen Franken zu. Der Auftragsbestand lag per Jahresende bei 310,7 Millionen Franken nach 301,5 Millionen ein Jahr zuvor, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die vorgelegten Werte basieren auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen. Das detaillierte Jahresergebnis wie auch den Geschäftsbericht wird Ascom am 9. März vorlegen. (awp/mc/ps)