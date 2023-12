aventron verstärkt Geschäftsleitung

Münchenstein – Die Grünstromproduzentin aventron verstärkt die Entwicklung von neuen Wind-, Sonne- und Wasserkraftwerken sowie den optimalen Betrieb der bestehenden Anlagen mit der Besetzung von zwei neuen Geschäftsleitungspositionen.

Die Schweizer Grünstromproduzentin aventron verstärkt ihr Management. Bereits seit dem 1. September ist Marc Jermann neuer Chief Operation Officer (COO). In dieser Funktion ist er nebst dem operativen Betrieb der technischen Anlagen auch für die Einführung eines einheitlichen Performance Managements des bestehenden Portfolios zuständig. Dies beinhaltet insbesondere die Maximierung der Stromproduktion durch ein effizientes Data Management System.

Jermann ist seit 2019 bei aventron, wo er das Asset Management von Deutschland und Norwegen wahrgenommen hat. Ursprünglich hat er an der Fachhochschule Nordwestschweiz Maschinenbau studiert. Im Anschluss war er bei Voith Hydro in verschiedenen Fach-, Führungs- und Managementpositionen tätig.

Eric Wagner, CEO der aventron-Gruppe: «Ich freue mich, dass wir mit Marc Jermann einen COO aus den eigenen Reihen verpflichten konnten. Durch die Kontinuität in der strategischen Stossrichtung und im bestehenden Netzwerk kann aventron den eingeschlagenen Weg lückenlos weitergehen, und das Portfolio kann gezielt optimiert werden.»

Ab dem 1. Januar 2024 wird Christian Buser als neuer Chief Development Officer (CDO) für die Entwicklung des Produktionsparks verantwortlich sein. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Produktion in der Schweiz liegen. Hier hat sich aventron hohe Ziele gesteckt. Buser ist schon seit Langem in der Energiebranche tätig, unter anderem mit Stationen bei Alpiq und ewz. Er bringt fundierte Kenntnisse in der Weiterentwicklung von Produktionsportfolios als auch in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit mit. Zuletzt war er beim Ingenieursdienstleister AFRY beschäftigt. «Christian Buser wird das bestehende Team auf ideale Weise ergänzen», so Eric Wagner.

Diese Verstärkung des Managements bildet die beste Voraussetzung, um aventron weiterhin als führende Grünstromproduzentin in der Schweiz und in Europa zu etablieren. (aventron/mc/ps)