AVIA – Eröffnung der ersten kommerziellen Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich

Zürich – Wasserstoff (H 2 ) ist der zukunftsweisende Treibstoff für nachhaltige Elektromobilität mit kurzer Betankungszeit und hoher Reichweite. Ab sofort können an der ersten kommerziellen Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich Personenwagen und Nutzfahrzeuge grünen, in der Schweiz produzierten Wasserstoff beziehen. Die Wasserstofftankstelle befindet sich auf dem Areal der LARAG AG an der Riedgrabenstrasse 26 in Rümlang und ist für AVIA und ihre Mitgliedsfirma – die Osterwalder Zürich AG – ein wegweisender Schritt im Bereich der Elektromobilität.

Mit der Eröffnung der ersten Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich wird die wichtigste Schweizer Wirtschaftsachse Ost-West weiter erschlossen.

Steigende Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff an Schweizer Tankstellen

Der Trend in Richtung Elektromobilität ist unverkennbar. Mit der Inbetriebnahme der ersten kommerziellen Wasserstofftankstelle im Kanton Zürich setzen die AVIA Vereinigung und deren Mitgliedsfirma – die Osterwalder Zürich AG – ein wichtiges Zeichen in diesem Bereich. Mit der steigenden Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff an Schweizer Tankstellen wird die Wasserstoff-Elektromobilität zu einer realen Alternative, um die CO 2 -Emissionen im Strassenverkehr zu reduzieren – und dies nicht nur für Nutzfahrzeuge, sondern auch für den Personenverkehr. Patrick Staubli, Geschäftsführer der AVIA Vereinigung: «Als Gründungsmitglied des Fördervereins H2 Mobilität Schweiz ist die AVIA Vereinigung überzeugt, dass Wasserstoff als Energieträger für die Mobilität in Zukunft eine tragende Rolle spielen wird. Deshalb freuen wir uns, in Rümlang, an einem wirtschaftlich zentralen und hochfrequentierten Standort, eine weitere Wasserstofftankstelle innerhalb unseres Tankstellennetzes zu eröffnen. Mit unseren AVIA Mitgliedsfirmen sind wir dabei, das geografische Netz der Wasserstofftankstellen gezielt weiter auszubauen. Weitere Projekte sind in Planung, denn grüner Wasserstoff ist der Weg zu unabhängiger und ökologischer Elektromobilität».

Wasserstoff: Zukunftsweisender Treibstoff mit zahlreichen Vorteilen

Der Name ist Programm: Wasserstoff wird elektrolytisch aus Wasser hergestellt. Dabei ist es für AVIA wichtig, dass auch an der Tankstelle in Rümlang ausschliesslich nachhaltig produzierter Wasserstoff angeboten wird, dazu arbeitet sie eng mit der H2 Energy AG zusammen. Diese Wasserstoff-Experten sehen sich als Businessinnovatoren für erneuerbare Energien und stellen Wasserstoff mit nachhaltig produziertem Strom durch ihre Beteiligung an der Hydrospider AG direkt an einem Schweizer Flusskraftwerk her, um ihn anschliessend auf kurzen Transportwegen an die AVIA Tankstellen zu liefern. Armin Schnellmann von der Osterwalder Zürich AG, welche die AVIA Tankstelle in Rümlang baulich umgesetzt hat und heute betreibt, ist überzeugt: «Obwohl sich Wasserstoff als ökologischer Treibstoff für Personenwagen und Nutzfahrzeuge aktuell in einer Aufbauphase befindet, hat er mittelfristig das Potenzial zum Standardtreibstoff. Wir glauben an die Durchsetzungskraft sowie den Erfolg des Produkts und planen in der Region Zürich weitere Projekte im Bereich der Wasserstoff-Elektromobilität.»

Ein mit Wasserstoff betriebenes Auto ist ein Elektroauto, das elektrische Energie nicht in Akkus speichert, sondern mithilfe einer Brennstoffzelle im Fahrzeug selbst erzeugt. Dies, indem Wasserstoff in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff reagiert und so elektrische Energie für den Antrieb des Elektromotors generiert. Beim Fahren selbst entsteht ausschliesslich Wasserdampf und somit werden keinerlei schädliche Emissionen ausgestossen. Der Tankvorgang geschieht ebenso einfach, schnell und sicher wie bei konventionellen, mit Diesel oder Benzin betriebenen Fahrzeugen. In der Regel bietet ein Wasserstoffauto eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern – was absolut vergleichbar mit Fahrzeugen mit klassischem Verbrennungsmotor ist. Im Praxistest zeigt sich, eine Tankfüllung reicht für durchschnittlich 600 Kilometer – denn die Airport Taxi Zürich Kloten AG setzt in ihrer Fahrzeugflotte bereits auf zehn mit Wasserstoff betriebene Autos. Damit beweist die Airport Zürich Kloten AG, die seit Januar 2020 Betreiberin der offiziellen Taxistände am Flughafen Zürich ist, Pioniergeist und verfügt schweizweit über die erste Taxiflotte mit Wasserstoff-Elektroautos. Auch im Bereich der Nutzfahrzeuge ist die Tendenz steigend und es entscheiden sich immer mehr Unternehmen – wie die Camion Transport AG sowie Coop und Migros – für den Einsatz von Wasserstoff-LKWs. (AVIA/mc/hfu)