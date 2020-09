AWK Group übernimmt TALOS und stärkt ihre Financial Services Practice

Zürich – Das Beratungsunternehmen AWK Group übernimmt TALOS Management Consultants mit Standorten in Zürich und Luxemburg und baut damit seinen Bereich Financial Services weiter aus. Durch den Zusammenschluss entsteht eine leistungsfähige Beratungsgruppe für digitale Transformation mit einem Umsatz von rund 90 Mio. CHF.

Die Kunden beider Unternehmen profitieren von der Erfahrung hoch qualifizierter Branchenexperten und der Kenntnis internationaler Marktanforderungen.

Gezielte Entwicklung der Financial Services Practice

AWK Group setzt mit dieser Übernahme ihre Wachstumsstrategie mit Fokus auf die gezielte Entwicklung ihrer Financial Services Practice fort und ergänzt ihre Kompetenzen in diesem Bereich mit Regulatory und Compliance, Supply Management sowie Cost Reduction Services. Mit den 30 neuen Mitarbeitenden, die mit TALOS zu AWK stossen, steht den Kunden aus dem Finanzsektor in Zukunft ein Team von insgesamt 60 Branchenexperten zur Verfügung.

AWK Group fokussiert auf die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen aus einer Hand. Hierzu bietet das Beratungshaus ein Dienstleistungsportfolio an, das sich von der digitalen Transformation über Data Analytics und Cyber Security bis hin zu IT Advisory und der Führung grosser Transformationsprojekte erstreckt. TALOS begleitet Kunden mit ihrer Expertise in Management Consulting nicht nur bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie der Optimierung von Geschäfts-, Kontroll- und Beschaffungsprozessen, sondern unterstützt sie auch bei der Verfeinerung von Geschäfts- und Betriebsmodellen.

Die Gesellschafter der TALOS Management Consulting haben das Unternehmen seit 2008 zu einem erfolgreichen Beratungshaus mit Fokus auf die europäische Finanzindustrie entwickelt. In Zukunft möchten sie ihre Kunden im Verbund mit der AWK Group auf Basis des komplementären Dienstleistungsangebotes noch umfassender bedienen. Mit einem sich teils überschneidenden und teils ergänzenden Kundenportfolio adressiert das vereinte Financial Services Team das «who is who» der Schweizer Finanzbranche.

Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im anspruchsvollen Finanzsektor

Mit ihren Services decken AWK Group und TALOS alle relevanten Kompetenzen für die erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im anspruchsvollen Finanzsektor professionell ab. Die sich ergänzenden Dienstleistungen der beiden Unternehmen bilden eine solide Grundlage für die angestrebte Positionierung der AWK Group als bevorzugter Sparringpartner im Finanzmarkt – sowohl in der Schweiz als auch auf europäischer Ebene.

Oliver Vaterlaus, CEO der AWK Group: «Mit dem Finanzsektor steht eine unserer wichtigsten Zielbranchen unter enormem Veränderungsdruck. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dank der komplementären Expertise von TALOS mit einer ganzheitlichen Sichtweise die wirksamsten Hebel für eine erfolgreiche Transformation unserer Kunden umlegen können – und dies wie von AWK gewohnt mit herausragenden Beraterpersönlichkeiten.»

Philipp Tenbieg, Geschäftsführer von TALOS: «Mit der fortschreitenden Digitalisierung sind die Grenzen zwischen Management- und Technologie-Beratung fliessend. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden im End-to-End-Prozess mit der neu dazu gewonnenen Technologiekompetenz der AWK Group einen Mehrwert erbringen können.» (AWK/mc/hfu)