BAG registriert noch 32’317 Corona-Neuinfektionen innerhalb vo 72 Stunden

Bern – In der Schweiz und in Liechtenstein sind 32’317 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert worden. Dies geht aus den heute Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 15’677. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 18’056, vor einer Woche bei 21’917.

Zudem wurden 164 neue Spitaleinweisungen und 18 neue Todesfälle gemeldet. Aktuell werden 1639 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt, 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 165 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 14 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Spitälern sind zu 74 Prozent ausgelastet. 20 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. (mc/pg)