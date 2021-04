Barry Callebaut mit weiterer Erholung im Halbjahr – Wechsel an Konzernspitze

Zürich – Barry Callebaut (BC) hat auch im ersten Semester seines Geschäftsjahres 2020/21 Gegenwind durch die Coronakrise gespürt. Allerdings erholten sich die Verkäufe des Schokoladenriesen im zweiten Quartal weiter. Für die mittlere Frist bleibt das Unternehmen zuversichtlich. Gleichzeitig gibt das Unternehmen einen Führungswechsel bekannt.

Über das gesamte von September 2020 bis Februar 2021 laufende Halbjahr verkaufte Barry Callebaut 1,07 Millionen Tonnen Schokolade und Kakao, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Minus von 2,9 Prozent. Im ersten Quartal waren die Verkäufe noch um 4,3 Prozent gesunken. Im zweiten Quartal verlangsamte sich das der Rückgang auf noch 1,3 Prozent.

Dabei halfen vor allem die Schwellenmärkte und das Outsourcing-Geschäft. Zudem stabilisierte sich das Geschäft Gourmet & Spezialitäten mit der Belieferung von Hotels, Restaurants, Konditoreien oder Chocolatiers weiter. Dieses war stark von den Schliessungen der Lokale getroffen worden. Die Verkaufsmenge sank in diesem Bereich um 5,8 Prozent.

Der Umsatz, der aufgrund der Weitergabe von Preisveränderungen an die Kunden etwas weniger aussagekräftig ist, sank um 7,5 Prozent auf 3,48 Milliarden Franken. Allerdings war der Rückgang einzig ungünstigen Wechselkurseffekten geschuldet, in Lokalwährungen blieb der Umsatz stabil.

Reingewinn steigt

Dank der «strikten Kostendisziplin» sank der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT weniger deutlich um 2,2 Prozent auf 296,7 Millionen Franken, wie der weltgrösste Schokoladenhersteller schrieb. Der Reingewinn legte gar zu: Unter dem Strich blieben 205,7 Millionen Franken, 1,0 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat Barry Callebaut die Erwartungen der Finanzgemeinde vor allem beim Gewinn übertroffen.

Rückenwind durch Vergleichszahlen

In der Mitteilung zeigte sich BC-Chef Antoine de Saint-Affrique zuversichtlich, die Mittelfristziele zu erreichen. Für die Dreijahresperiode bis und mit dem Geschäftsjahr 2022/23 peilt BC eine Steigerung der Verkaufsmenge von jährlich 5 bis 7 Prozent an, wobei der EBIT stärker zulegen soll als das Volumenwachstum in Lokalwährungen.

In der zweiten Jahreshälfte kann Barry Callebaut zudem auf einfacheren Vergleichszahlen aufbauen: Während der Schokoladenhersteller im «coronafreien» ersten Halbjahr 2019/20 die Verkaufsmenge noch um 5,4 Prozent steigern konnte, hatte die Krise im zweiten Semester stark zu Buche geschlagen (Q3: -14,3%, Q4: -4,3%).

Im September übergibt Saint-Affrique das operative Ruder an seinen Nachfolger Peter Boone, wie das Unternehmen mit den Zahlen bekanntgab. Er selbst wechselt dann in den Verwaltungsrat. (awp/mc/ps)

Peter Boone wird ab September neuer Konzernchef

An der Spitze des Schokoladenherstellers kommt es zu einem Wechsel. Der Verwaltungsrat hat Peter Boone per 1. September 2021 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe ernannt.

Er löst Antoine de Saint-Affrique ab, der seit Oktober 2015 CEO ist und am Ende des Geschäftsjahres der Gruppe zurücktritt, wie der Schokolade-Hersteller am Donnerstag mitteilte. De Saint-Affrique wird derweil bei der kommenden Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Peter Boone (Jahrgang 1970) ist niederländischer Staatsangehöriger und seit September 2017 Präsident Americas von Barry Callebaut bzw. seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung. Unter seiner Führung habe die Region Nord- und Südamerika ein solides und profitables Volumenwachstum erlebt und ihr Kundenportfolio erweitert.

Zudem habe er im Einklang mit der Strategie des «smarten Wachstums» der Gruppe das Spezialitäten- und Dekorationsgeschäft in Nordamerika durch die Akquisition der Division Ingredients von Gertrude Hawk Chocolates strategisch aufgebaut.

Er war 2012 als Chief Innovation Officer zu Barry Callebaut gestossen. Zusätzlich dazu übernahm er per Juni 2013 die Verantwortung für die Qualitätssicherung und per November 2015 für den Bereich Nachhaltigkeit.

Nachfolger von Boone als Präsident Americas wird Steve Woolley, derzeit Vice-President und General Manager Global Accounts North America. Er hat seit 2006 verschiedene Beschaffungs- und Vertriebspositionen bei Barry Callebaut inne.

Ausserdem hat der Verwaltungsrat Jo Thys per 1. Juli 2021 zum neuen Präsidenten der Region Asien-Pazifik ernannt. Thys, der derzeit als Vice Präsident Afrika, Naher Osten und Türkei tätig ist, ersetzt Ben De Schryver, der per 1. Januar 2021 zum CFO ernannt worden war. (awp/mc/ps)