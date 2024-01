BB Biotech schreibt auch 2023 rote Zahlen

Schaffhausen – Die angespannte Lage in der Biotechbranche hat auch bei der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech 2023 für einen erneuten Jahresverlust gesorgt – das dritte Jahr in Folge. Allerdings sorgte ein starkes Schlussquartal dafür, dass das Minus nicht so hoch ausfiel wie in den beiden Vorjahren. Gleichzeitig kündigte Verwaltungsratspräsident Erich Hunziker seinen Rücktritt an.

Auf Basis von noch ungeprüften Zahlen weist die Gesellschaft in einem Communiqué vom Freitag einen Nettoverlust von 207 Millionen Franken aus. Im vergangenen Jahr hatte das Minus bei 358 Millionen Franken gelegen und 2021 bei 405 Millionen.

Gutes Schlussquartal

Dass der Fehlbetrag 2023 nicht so hoch wie in den Vorjahren ausfällt, verdankt die Gesellschaft einem vergleichsweise starken vierten Quartal. Steigende M&A-Aktivitäten sowie die Hoffnung auf eine Zinswende hätten die Branche beflügelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Entsprechend erzielte die Gruppe im Schlussquartal 2023 einen Nettogewinn von 109 Millionen Franken.

Der Innere Wert legte dabei um 14,2 Prozent in US-Dollar und 5 Prozent in Franken zu. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 3,4 Prozent in Franken und 7,1 Prozent in Euro. Trotz dieses Aufschwungs zum Jahresende lag die Gesamtrendite der Aktie von BB Biotech im Berichtsjahr bei allerdings Minus 18,1 Prozent in Franken und Minus 15,2 Prozent in Euro. Sie blieb damit hinter der Portfolioperformance von insgesamt Minus -7,4 Prozent in Franken, -1,3 Prozent in Euro und +1,8 Prozent in US-Dollar zurück.

Dividende von 2 Franken

Der Verwaltungsrat wird auf der Generalversammlung am 21. März 2024 eine Dividende von 2,00 (VJ 2,85) Franken je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Rendite von 5 Prozent.

Zudem stellt sich Verwaltungsratspräsident Erich Hunziker an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Der Generalversammlung wird Thomas von Planta, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Des Weiteren soll der Verwaltungsrat durch Camilla Soenderby ergänzt werden, die sich ebenfalls zur Wahl stellt.

Den vollständigen Jahresbericht mit geprüften Geschäftszahlen legt BB Biotech am 16. Februar vor. (awp/mc/pg)