BearingPoint baut Finance & Risk Team mit Partnerin Thea Caminada aus

Zürich – Die Management- und Technologieberatung BearingPoint gibt die Ernennung von Thea Caminada als neue Partnerin und Leiterin der Service Line Finance & Risk bekannt.

Thea Caminada befasst sich seit mehr als 17 Jahren national und international intensiv mit der Transformation der Finanzfunktion, einschliesslich der SAP-Transformation. Vor ihrer Tätigkeit als Beraterin war sie viele Jahre in verschiedenen Positionen im Finanzbereich von Unternehmen tätig. Ihre Branchenerfahrung erstreckt sich auf die Bereiche Konsumgüter und Einzelhandel, Chemie, Pharma, öffentlicher Sektor, Versorgung sowie Post und Transport.

Thea Caminada, Partner Finance & Risk bei BearingPoint: „Ich freue mich sehr, nun Teil von BearingPoint zu sein und gemeinsam mit dem Team innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Als Expertin für Finance Transformation berate ich von der Konzeptentwicklung bis zur Umsetzung. In meinen Projekten lege ich grossen Wert darauf, den vollen Mehrwert aus FinTech-Initiativen zu realisieren. Zudem stelle ich sicher, dass die Finanzfunktion in der Lage ist, wertvolle Erkenntnisse zu liefern und effizient die Anforderungen an Finanz- und ESG-Berichterstattung zu erfüllen.“

Claudio Stadelmann, Partner und Swiss Practice Leader: „Mit Thea Caminada gewinnen wir bei BearingPoint eine bewährte branchenübergreifende Expertin. Ihre Erfahrung wird uns helfen, wichtige Impulse für unsere Kunden zu setzen. Wir freuen uns über die Verstärkung unserer Partnerschaft mit Thea Caminada in der Schweiz.“ (BearingPoint/mc)