Beat Welti neuer Country Leader von Selecta Schweiz

Kirchberg – Beat Welti hat die Position des Country Leaders von Selecta Schweiz übernommen.

Welti bringt gemäss Mitteilung vom Dienstag umfassende Expertise aus der Konsumgüterbranche mit und hat in führenden Positionen bei renommierten Unternehmen wie Lindt & Sprüngli, Mars, Migros, Unilever und zuletzt Bofrost. Mit seinem klaren Fokus auf Innovation und exzellenten Kundenservice werde er Selecta als führenden Anbieter im Food-Tech-Sektor weiterentwickeln, heisst es in der Mitteilung weiter.

„Selecta ist optimal positioniert, um den wachsenden Bedarf an flexiblen, digitalen und nachhaltigen Verpflegungslösungen zu decken“, sagt Beat Welti, „unsere skalierbaren Verpflegungslösungen – von Snacks bis zu frischen Mahlzeiten sowie Premium-Kaffee und Getränken – sind mit smarten Technologien wie Echtzeit-Verkaufsdaten ausgestattet, was uns näher an unsere Kunden rückt und die Effizienz steigert. Mein Fokus liegt auf einem herausragenden Kundenservice. Ich werde zudem strategische Partnerschaften im Bereich nachhaltiger Produkte sowie mit institutionellen Kunden ausbauen, um unser Wachstum langfristig zu sichern.“

Selecta, seit 1957 in der Schweiz gegründet und etabliert, hat sich in den letzten Jahren von einem traditionellen Anbieter von Verkaufsautomaten zu einem Vorreiter im Food Tech-Bereich gewandelt. Mikromärkte, smarte Kühlschränke und 24/7 zugängliche frische Lebensmittel sind nur einige der fortschrittlichen Lösungen, die das Unternehmen heute sowohl in der Schweiz als auch in Europa anbietet. Diese Innovationen richten sich an Grossunternehmen, KMUs sowie den öffentlichen Sektor und verbessern das Verpflegungsangebot für Endkonsumenten erheblich.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Beat Welti einen Experten gewinnen konnten, der die Schweizer Konsumgüterbranche ausgezeichnet kennt“, sagt Christian Schmitz, CEO der Selecta Group. „Seine umfassende Erfahrung und sein fundiertes Branchenwissen werden für uns eine Bereicherung sein, um unsere Ziele weiter voranzutreiben.“ (Selecta/mc/ps)

