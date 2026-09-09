Benzinpreise steigen auf Jahreshöchstand

Vernier – Die Treibstoffpreise an den Schweizer Tankstellen steigen unaufhörlich weiter. Der erneut eskalierende Irankrieg treibt den Literpreis an den Zapfsäulen auf neue Höchstwerte in diesem Jahr.

Aktuell bezahlt man laut neuesten Zahlen des TCS schweizweit im Durchschnitt für einen Liter Bleifrei 95 2,05 Franken. Der Preis für Bleifrei 98 steht bei 2,16 Franken und Diesel kostet im Schnitt bereits 2,30 Franken je Liter.

Seit Beginn des Jahres verteuerten sich Benzin und Diesel damit um rund 24 bis 29 Prozent. Damit nähert sich die Preise immer mehr den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2,30 Franken je Liter.

Die Treibstoffpreise in der Schweiz hängen laut dem TCS hauptsächlich von den Produktpreisen an der Börse Rotterdam, dem Kurs des US-Dollars und den Frachttarifen für die Rheinschifffahrt ab. Zuletzt sorgte das extreme Niedrigwasser am Rhein für deutlich höhere Transportkosten für Treibstoffe in die Schweiz. Ein weiterer Grund für die derzeit hohen Preise sind laut Experten die durch den Iran- und Ukraine-Krieg zerstörten Raffineriekapazitäten.

Rasche Entspannung ist nicht in Sicht. So sind die Rohölpreise zuletzt stark angestiegen. Ein Fass der Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar, was letztmals im Juli der Fall gewesen war. (awp/mc/ps)