Bioversys weitet 2025 Verlust aus

Basel – Das vor gut einem Jahr an die Börse gegangene Biotechunternehmen Bioversys hat 2025 wie erwartet einen hohen Verlust geschrieben. Die Basler Firma hatte per Ende 2025 Barmittel von 82,5 Millionen Franken und sieht sich bis 2028 finanziert.

Bioversys generierte 2025 operative Einnahmen in der Höhe von 3,3 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Das waren 2,1 Millionen mehr als im Vorjahr. Dem standen Kosten von insgesamt 23,2 Millionen Franken gegenüber, wobei der Löwenanteil mit 16,5 Millionen Franken auf Forschung und Entwicklung entfiel.

Bioversys forscht an Wirkstoffen zur Behandlung lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten und konzentriert sich dabei auf Antibiotika. Seine Pipelinekandidaten befinden sich noch in der Entwicklung.

Der Betriebsverlust betrug 20,0 Millionen Franken, nach einem Fehlbetrag von 18,7 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich stieg der Nettoverlust um 3,1 Millionen auf 21,8 Millionen Franken.

Verlust dürfte sich 2026 ausweiten

Wichtiger als die eigentlichen Zahlen sind bei Unternehmen wie Bioversys aber die Cashbestände. Sie geben Aufschluss darüber, wie lange das Unternehmen seine Aktivitäten noch finanzieren kann. Nicht zuletzt dank des erfolgten Börsengangs im Februar verfügte Bioversys per Ende 2025 über Barmittel in Höhe von 82,5 Millionen Franken. Per Ende Juni lagen noch 92,1 Millionen auf der hohen Kante. Das Unternehmen sei bis ins Jahr 2028 finanziert, teilte das Management mit.

Mit Blick nach vorne rechnet Bioversys für 2026 mit einem operativen Verlust von 40 bis 45 Millionen Franken.

Bioversys plant den Start der Patientenrekrutierung für die entscheidenden Phase-III-Studien seines Antibiotika-Kandidaten BV100 gegen schwere Spitalinfektionen sowie weitere Fortschritte beim Tuberkulose-Wirkstoff Alpibectir, darunter neue Studiendaten und der Abschluss laufender Studien. Zudem will das Unternehmen eine weitere TB-Studie starten und zusätzliche frühe Forschungsdaten zu den Antibiotika-Projekten BV200 und BV500 gegen resistente Bakterien vorlegen. (awp/mc/pg)