Warum Pharma jetzt Technologien statt Medikamente kauft

Die Biotech-Branche ist in einem strukturellen Wandel: Künstliche Intelligenz, Genomik und auslaufende Patente verändern Geschäftsmodelle grundlegend. Statt einzelner Medikamente rücken Plattformtechnologien in den Fokus – mit Folgen für Forschung, Diagnostik und milliardenschwere Übernahmen.

von Alexander Roll, Investment Strategist bei Global X ETFs

Die Biotech-Industrie bewegt sich von einem produktgetriebenen hin zu einem technologiegetriebenen Modell. Im Zentrum stehen Plattformen wie Genomics, RNA-Technologien und AI-gestützte Wirkstoffentwicklung. Diese Entwicklung zeigt sich besonders deutlich an Übernahmen: Novartis zahlte rund 12 Milliarden US-Dollar für Avidity Biosciences – nicht für ein einzelnes Medikament, sondern für dessen RNA-Technologieplattform. Tatsache ist: Pharmaunternehmen erwerben zunehmend Innovationsinfrastruktur statt fertiger Produkte.

Genomik wird zur klinischen Infrastruktur

Ein zentraler Treiber dieses Wandels ist die rasante Entwicklung der Genomik. Sinkende Kosten – unter 200 US-Dollar pro sequenziertem Genom – haben genetische Analysen von einem Forschungstool zu einer skalierbaren medizinischen Anwendung gemacht. Das eröffnet neue Möglichkeiten: Krankheiten könnten Jahre vor dem Auftreten erster Symptome erkannt werden. Laut Modellrechnungen liegt das Einsparpotenzial im US-Gesundheitssystem bei über 200 Milliarden US-Dollar jährlich. Auch die Diagnostik verändert sich grundlegend. Statt invasiver Gewebeproben ermöglicht die sogenannte Liquid Biopsy die Analyse von Tumor-DNA über Blutproben. Tests wie der „Shield“-Test von Guardant Health erreichen dabei eine Genauigkeit von 87 % bei der Krebsfrüherkennung.

Neue Therapien: Von CRISPR bis RNA

Parallel zur Diagnostik entstehen neue Therapieformen. 2025 wurde erstmals eine personalisierte CRISPR-Therapie innerhalb von sechs Monaten entwickelt – ein Hinweis auf die zunehmende Geschwindigkeit genetischer Innovation. Eine zentrale Rolle spielen dabei RNA-basierte Ansätze: mRNA liefert Baupläne für Proteine und wird bereits in der Onkologie sowie bei seltenen Erkrankungen eingesetzt. Der Markt könnte bis 2030 ein Volumen von über 30 Milliarden US-Dollar erreichen.

RNAi hingegen ermöglicht es, krankmachende Gene gezielt auszuschalten – in Studien konnte ein entsprechender Wirkstoff die Triglyceridwerte um bis zu 80 % senken. Insgesamt machen diese Technologien Therapien deutlich flexibler und stärker personalisierbar.

Künstliche Intelligenz beschleunigt die Forschung

Auch die Wirkstoffentwicklung selbst verändert sich grundlegend. KI-Systeme übernehmen zunehmend zentrale Schritte im Drug Discovery Prozess – von der Identifikation biologischer Zielstrukturen bis hin zum Design von Molekülen. Die Effizienzgewinne sind erheblich: Entwicklungszeiten im Wirkstoffdesign verkürzen sich von rund 18 Monaten auf etwa 6 Monate, während Genomanalysen statt 30 Stunden heute in weniger als 30 Minuten durchgeführt werden können. Gleichzeitig erreichen KI-entwickelte Wirkstoffe zunehmend klinische Studienphasen und liefern erste Hinweise auf ihre Wirksamkeit.

Die Patent-Klippe als Druckfaktor

Der Wandel wird nicht nur durch technologische Fortschritte getrieben, sondern auch durch erheblichen wirtschaftlichen Druck. Zwischen 2026 und 2030 laufen die Patente von rund 190 Medikamenten aus – mit bis zu 400 Milliarden US-Dollar an gefährdeten Jahresumsätzen. Da die interne Forschung und Entwicklung in der Regel etwa ein Jahrzehnt dauert, reagieren Pharmaunternehmen verstärkt mit Übernahmen. Entsprechend stieg das M&A-Volumen im Biotech-Sektor im Jahr 2025 um rund 82 %, bei einem Gesamttransaktionswert von etwa 240 Milliarden US-Dollar.

Technologie statt Pipeline und neues Paradigma in der Medizin

Nicht nur das Volumen der Deals hat zugenommen, auch deren Charakter hat sich verändert. Statt klassischer Mega-Fusionen dominieren kleinere, gezielte Übernahmen („Bolt-on-Deals“), die sich schneller integrieren lassen. Entscheidend ist dabei, was gekauft wird: Unternehmen zielen zunehmend auf Plattformtechnologien ab, die mehrere Therapien ermöglichen – statt auf einzelne Wirkstoffe.

Die Kombination aus Genomik, KI und wirtschaftlichem Druck führt zu einer grundlegenden Neuordnung der Branche. Genetische Daten werden zur Basis medizinischer Entscheidungen, KI beschleunigt Innovation, und Kapitalströme verlagern sich in Richtung technologischer Plattformen.

Damit entsteht eine neue Logik im Biotech-Sektor: Nicht mehr das einzelne Medikament entscheidet über Erfolg, sondern die zugrunde liegende Technologie. (mc/pg)