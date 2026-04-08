Gilead übernimmt Tubulis und erweitert damit seine Onkologie-Pipeline

München – Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) gab bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Tubulis GmbH geschlossen hat, eines privaten deutschen Biotechnologieunternehmens im klinischen Stadium, das Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) der nächsten Generation entwickelt und dabei auf Gileads Onkologie-Pipeline aufbaut.

Die Übernahme erweitert die ADC-Kompetenzen von Gilead erheblich durch die Einbindung von Wirkstoffen und Plattformen der nächsten Generation, die darauf ausgelegt sind, verschiedene Wirkstoffe selektiver an Tumore abzugeben und den Nutzen für die Patienten zu maximieren. Das führende Produkt von Tubulis, TUB-040, ein gegen NaPi2b gerichteter Topoisomerase-I-Inhibitor (TOPO1i)-ADC, befindet sich derzeit in der Phase-1b/2-Entwicklung für platinresistenten Eierstockkrebs und nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC). Gilead wird ausserdem TUB-030 erwerben, ein gegen 5T4 gerichtetes ADC, das vielversprechende erste klinische Daten bei verschiedenen soliden Tumorarten gezeigt hat. Die Programme und Plattformen von Tubulis verfügen über ein breites Potenzial für zahlreiche Tumorarten und ergänzen Gileads bestehende Entwicklungs- und Vermarktungskompetenz in der Onkologie.

„Die Vereinbarung zur Übernahme von Tubulis ist ein bedeutender Meilenstein für Gilead im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen bringt einen Kandidaten im klinischen Stadium mit, der eine potenzielle neue Therapie für Eierstockkrebs darstellt, sowie eine ADC-Plattform der nächsten Generation und eine vielversprechende Pipeline in frühen Entwicklungsstadien“, sagte Daniel O’Day, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Gilead Sciences. „Die heutige Vereinbarung folgt auf eine zweijährige Zusammenarbeit mit Tubulis, die uns von deren Programmen und Forschungskapazitäten überzeugt hat. Die Einbindung dieses Potenzials in Gilead würde die ohnehin schon stärkste und vielfältigste Pipeline in der Geschichte unseres Unternehmens weiter ausbauen.“

„Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass unsere Konjugationstechnologieplattformen weitreichende Auswirkungen auf den gesamten ADC-Bereich haben könnten, und die ersten Daten zu TUB-040 haben diese Überzeugung bestärkt“, sagte Dr. Dominik Schumacher, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Tubulis. „Der Zusammenschluss mit Gilead ermöglicht es uns, auf dieser Grundlage innerhalb einer Organisation aufzubauen, die fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, globale Entwicklungskapazitäten und die erforderliche Grösse mitbringt, um Innovationen in Medikamente für Patienten weltweit umzusetzen. Durch unsere bestehende Zusammenarbeit hat Gilead bereits das Potenzial unserer Technologien erkannt, und gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um die Entwicklung unserer ADC-Pipeline zu beschleunigen. Ich bin dem Tubulis-Team, unserem Vorstand, unseren Investoren und Partnern zutiefst dankbar für ihr Engagement und dafür, dass sie dazu beigetragen haben, diesen Meilenstein zu ermöglichen.“

Nach Abschluss der Transaktion wird Tubulis als eigenständige ADC-Forschungseinheit innerhalb von Gilead tätig sein, wobei der Standort München als Dreh- und Angelpunkt für ADC-Innovationen dienen wird. Dabei wird das Unternehmen auf seine integrierten Kompetenzen in den Bereichen Forschung, Herstellung und klinische Entwicklung zurückgreifen, um ADCs der nächsten Generation voranzutreiben.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird Gilead das gesamte ausstehende Eigenkapital von Tubulis für eine Barzahlung von 3,15 Milliarden US-Dollar auf einer „cash-free, debt-free“-Basis erwerben, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, die bei Abschluss der Transaktion fällig wird, sowie für bis zu 1,85 Milliarden US-Dollar an bedingten Meilensteinzahlungen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Ablaufs oder der Aufhebung bestimmter behördlicher Anträge sowie anderer üblicher Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet. Gilead plant, die Transaktion durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen zu finanzieren.

Centerview Partners LLC und Allen & Company LLC fungieren als Finanzberater für Gilead. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für Tubulis. Covington & Burling LLP, Arnold & Porter LLP und Venable LLP sind als Rechtsberater für Gilead tätig. Goodwin Procter LLP und CMS Hasche Sigle sind als Rechtsberater für Tubulis tätig. (Tubuis/mc/hfu)