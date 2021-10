Bossard Gruppe übernimmt niederländische Jeveka

Zug – Die Bossard Gruppe übernimmt die niederländische Jeveka B.V. («Jeveka») und baut damit ihre Präsenz in den Benelux-Staaten deutlich aus.

Jeveka B.V., mit Sitz in Almere, Niederlande, ist ein in den Benelux-Staaten führender Anbieter von Produktlösungen sowie Engineering- und Logistikdienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Das 1937 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 117 Mitarbeitende und betreut überwiegend Kunden aus dem Maschinenbau und dem Hightech-Segment. Jeveka erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von rund 27 Mio. EUR.

«Mit Bossard verbindet uns eine seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft. Mit dem Beitritt zur Bossard Gruppe freut es uns, diese zu vertiefen und damit auch das Produkt- und Dienstleistungsangebot gegenüber unseren Kunden zu stärken», betonen die ehemaligen Eigentümer Stephanie und Adriaan Veltkamp.

Fortführung der r entabilitätsorientierten Wachstumsstrategie

Die Übernahme von Jeveka entspricht dem strategischen Ansatz der Bossard Gruppe, ihre Marktpräsenz in technologisch anspruchsvollen Endmärkten auszubauen. Mit Jeveka erwirbt Bossard ein im Markt erfahrenes Unternehmen, mit dem die rentabilitätsorientierte Wachstumsstrategie erfolgreich fortgeführt und weiteres Entwicklungs- und Wachstumspotential erschlossen werden kann.

«Mit Jeveka haben wir nicht nur einen starken Partner, um die Marktpräsenz von Bossard in den Benelux-Staaten deutlich auszubauen, sondern treffen auf ein Unternehmen, welches die Bossard Philosophie von «Proven Productivity» seit Jahren lebt», sagt Bossard CEO Daniel Bossard.

Die Übernahme wird durch bestehende Kreditrahmen finanziert. Zum Kaufpreis der am 22. Oktober 2021 vollzogenen Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. (Bossard/mc/hfu)