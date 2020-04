BRACK.CH startet mit Kontaktlinsen-Sortiment

Mägenwil – Kundinnen und Kunden von BRACK.CH können nun online auch Kontaktlinsen bestellen. Lieferbar sind Kontaktlinsen aller wichtigen Hersteller in allen gängigen Sehstärken.

Bereits seit Einführung des Drogeriesortiments im Frühjahr 2019 bietet BRACK.CH Pflegeprodukte für Kontaktlinsen und Augen an. Die jetzt erfolgte Erweiterung sei im Rahmen des auf mehrere Schritte ausgelegten Sortimentsausbaus damals bereits geplant gewesen. Michael Schmitt, Leiter Geschäftseinheit Supermarkt & Drogerie, sagt: „Kontaktlinsen online anzubieten ist keine triviale Aufgabe. Es gibt verschiedene Typen für unterschiedlichste Korrekturanforderungen, es müssen alle gängigen Sehstärken verfügbar gehalten, individuelle Konfigurierbarkeit gewährleistet und Beratungskompetenz aufgebaut werden. Entsprechend war der zeitliche Vorlauf angesetzt, und wir freuen uns, nun pünktlich wie geplant starten zu können.“

Sphärische und multifokale Linsen verfügbar

Der Aargauer Onlinehändler startet mit einem breiten Sortiment sphärischer und multifokaler Marken-Linsen mehrheitlich von -8.5 bis +6 Dioptrien. Sphärische Linsen gleichen normale Kurz- oder Weitsichtigkeit aus, multifokale altersbedingte Weitsichtigkeit und zugleich andere Formen der Fehlsichtigkeit, vergleichbar einer Gleitsichtbrille. Sogenannte torische Linsen, die bei Hornhautverkrümmung des Auges eingesetzt werden, werden bis auf Weiteres bei BRACK.CH nicht erhältlich sein. Ihre Wahl treffen Kunden im Shop intuitiv u. a. durch Auswahl von Typ, erforderlichem Korrekturwert, Marke und gewünschter Packungsgrösse.

Kontaktlinsen logistisch gut handhabbar

Trotz der Herausforderungen, die Kontaktlinsen aufgrund der Variantenvielfalt für Onlinehändler mit sich bringen, ist die logistische Abwicklung nach Angaben von BRACK.CH vergleichsweise einfach möglich. Die Verpackungsmasse erlauben die Aufbewahrung im kürzlich erweiterten, automatisch bewirtschafteten Lagerbereich AutoStore. Kontaktlinsen binden damit nur wenige Ressourcen in der Logistik und ermöglichen einen äusserst zügigen Versand. Schmitt betont: «Gerade in der aktuellen Situation ist uns deutlich vor Augen geführt worden, wie wichtig es mit Blick auf unser Lieferversprechen und die Sicherstellung der Versorgung ist, dass Artikel logistisch so einfach wie möglich handhabbar sind. Dank unserem hohen Automatisierungsgrad in der Kleinteilelogistik sind Kontaktlinsen-Bestellungen in der Regel umgehend versandbereit.»

Vier Marken, zahlreiche Modelle

Durch die Sortimentserweiterung führt BRACK.CH damit ab sofort zahlreiche verschiedene Kontaktlinsen-Modelle der Marken Dailies, Air Optix, Biofinity und Acuvue, darunter Topseller wie die Linse Dailies Total 1. (mc/pg)

Brack.ch