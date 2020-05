Bund bereitet flächendeckendes Contact Tracing vor

Bern – Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle sinkt weiter. Bald sollen in der ganzen Schweiz wieder alle Infizierten und ihre Kontaktpersonen aufgespürt und in Quarantäne geschickt werden können. Mit dieser Eindämmungsstrategie versuche man, die Ausbreitung des Virus strikte zu unterbinden, sagte Daniel Koch, Delegierter des BAG für Covid-19, am Freitag vor den Bundeshausmedien.

Der Kanton Zug hatte stets diese Strategie verfolgt. Dabei seien nach einem positiven Laborbefund zuerst die Infizierten kontaktiert worden, um allfällige Kontaktpersonen zu identifizieren, sagte der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri. Diese seien dann von der Lungenliga kontaktiert worden. Infizierte und Kontaktpersonen wurden dann in Quarantäne geschickt. Das Verständnis für die Massnahme sei sehr gross gewesen, sagte Hauri. Eine Verfügung sei nur in einem Fall nötig gewesen.

Nach den Plänen des Bundesamts für Gesundheit dauert die Quarantäne zehn Tage. Das wichtigste sei nach wie vor, dass jeder und jede Einzelne versuche, das Virus nicht weiterzugeben und sich nicht anstecken zu lassen, sagte Koch. Entscheidend seien die Abstands- und Hygieneregeln.

Masken-Engpass behoben

Die Armeeapotheke hat bis Ende April 35 Millionen Schutzmasken ausgeliefert. Davon gingen 13 Millionen in den Detailhandel, 22 Millionen an die Kantone. Das sagte Brigadier Markus Näf, Beschaffungskoordinator im Verteidigungsdepartement, am Freitag vor den Bundeshausmedien. Nach seinen Angaben sind derzeit 20 Millionen Masken an Lager. Weitere kämen laufend herein.

Zudem stehen inzwischen auch Stoffmasken zur Verfügung. Die Empa habe die entsprechenden Empfehlungen der Wissenschafts-Taskforce publiziert, sagte Näf. Damit seien auf dem Markt Stoffmasken aus Schweizer Produktion zur Verfügung. (awp/mc/pg)