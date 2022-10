Bundesrat lanciert Energiespar-Alliance

Bern – Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Guy Parmelin haben am Donnerstag mit über 180 Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Verbänden, Kantonen, Städten und Gemeinden die Energiespar-Alliance lanciert. Die Partner engagieren sich mit eigenen Massnahmen.

Die Energieversorgung kann für den Winter mit einem bewussteren Verbrauch am Arbeitsplatz, im Haushalt und in der Freizeit entscheidend gestärkt werden, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Donnerstag mitteilte. Die Energie-Alliance ergänzt die vom Bundesrat Ende August gestartete Sparkampagne «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht», die der Bevölkerung und den Unternehmen einfache, rasch umsetzbare Spartipps vermittelt.

Die Massnahmen der Alliance-Partner reichen von der Reduktion der Aussenbeleuchtung über tiefere Raumtemperaturen und Tipps zum Heizen bis zum Vermeiden des Standby-Verbrauchs. Zudem können betriebliche Anlagen und logistische Prozesse optimiert sowie mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden. (awp/mc/ps)

Energiespar-Alliance