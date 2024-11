Burckhardt Compression erhält Grossauftrag für LNG-Terminal in Brunsbüttel

Winterthur – Burckhardt Compression, der Spezialist für Kolbenkompressoren, hat einen Auftrag aus Norddeutschland erhalten. Für ein neues LNG (Flüssigerdgas)-Terminal in Brunsbüttel an der Mündung der Elbe in die Nordsee wird das Unternehmen verschiedene Kompressoren liefern.

Auftraggeberin ist die Hafenbetreiberin German LNG Terminal, wie Burckhardt Compression am Dienstag mitteilt. Zur Lieferung gehören Boil-off Gas (BOG)- und Pipeline-Einspritzkompressoren.

Das neue Terminal soll eine wichtige Rolle bei der stabilen Versorgung Deutschlands mit Flüssigerdgas spielen und 2027 den Betrieb aufnehmen. Zum Umfang des Auftrags macht Burckhardt Compression keine Angaben. (awp/mc/ps)