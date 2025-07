Canon (Schweiz) AG erneut mit dem Family Score Award ausgezeichnet

Wallisellen – Die Canon (Schweiz) AG ist mit 83 von möglichen 100 Punkten erneut mit dem renommierten Family Score Award für den Zeitraum 2025–2027 ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich in besonderem Masse für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen.

Seit der ersten Teilnahme im Jahr 2019 konnte Canon (Schweiz) AG seinen Family Score um 10 Punkte steigern – ein klarer Beleg für das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für eine familienfreundliche Unternehmenskultur. «Diese Entwicklung zeigt, dass unsere Massnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nicht nur Wirkung zeigen, sondern auch von unseren Mitarbeitenden geschätzt werden. Familienfreundlichkeit ist bei Canon kein Schlagwort, sondern gelebte Realität – und das tagtäglich», sagt Monika Casanova, Care Managerin und HR Business Partner L&D bei Canon (Schweiz) AG.

Auch CEO Markus Naegeli betont die Bedeutung als Teil der auf Langfristigkeit ausgelegten Strategie und verweist auf die Unternehmensphilosophie Kyosei. «Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld ist nicht nur ein Zeichen von lokaler, sozialer Verantwortung, sondern auch ein Erfolgsfaktor in der heutigen Arbeitswelt. Wir sind stolz darauf, dass sich unser Unternehmensleitsatz «Kyosei», was im Japanischen so viel heisst wie «Leben und Arbeiten für das Allgemeinwohl», auch in dieser Auszeichnung widerspiegelt und freuen uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen.»

Der Family Score Award wird von Pro Familia Schweiz vergeben und basiert auf einer wissenschaftlich fundierten, anonymen Mitarbeiterbefragung. Unternehmen mit einem Score von mindestens 60 Punkten und einer ausreichenden Rücklaufquote erhalten das Gütesiegel für drei Jahre.

Canon (Schweiz) AG bedankt sich bei allen Mitarbeitenden für ihr Vertrauen und ihre Mitwirkung und sieht die erneute Auszeichnung als Ansporn, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben weiter zu fördern. (pd/mc)